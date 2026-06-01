I personaggi del mondo dello spettacolo e della moda sanno essere eclettici non solo nel modo di vestire ma anche nel modo di comunicare la loro vita e quando si è raggiunto un livello talmente elevato di successo qualsiasi annuncio diventa di rilevanza mondiale e specialmente le gravidanze catturano il pubblico.

Diventare madri, tra social e vita privata come si comunica l’evento

Il diventare madre è un evento meraviglioso per ogni donna ad ogni latitudine ma se si è dei personaggi famosi questo traguardo deve essere condiviso con i propri followers attraverso le piattaforme social.

Per questo motivo dall’Italia all’America le star si concedono degli scatti privati che annunciano l’arrivo del bimbo o della bimba, essi vanno dalla manina in ospedale alla famiglia al gran completo.

Il messaggio è uno solo, la famiglia si allarga e noi restiamo sempre perfette e splendide per i fans che sono la spinta in più in ogni momento della vita.

La modella e l’annuncio della sesta gravidanza

La gravidanza è un momento iconico per la vita di una donna e quindi questo va celebrato, c’è chi lo fa in privato nel mezzo degli affetti familiari e chi preferisce ostentarlo rendendolo una notizia di portata pubblica.

Ogni figlio è speciale ma quando si raggiunge la cifra record di sei si va in un mondo a parte, in questo club esclusivo è arrivata da pochissimo la super modella russa Natalia Vodianova che a 44 anni aspetta il suo sesto figlio.

L’annuncio è arrivato direttamente dalle pagine di Vogue, come riporta il sito specializzato CaffeinaMagazine.it; una delle riviste simbolo del mondo della moda. Si è raccontata in una lunga intervista, svelando come non sia stato facile raggiugere il successo partendo dal basso.

Ora che è entrata nella storia come una delle modelle più influenti si dedica al ruolo di madre, pur continuando a sfilare. A breve però la passerella lascerà spazio a pannolini e al lettino per poi tornare più in forma che mai a portare in alto il manifesto della sua femminilità.