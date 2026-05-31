Mascia Ferri, cosa fa oggi l'ex concorrente del Grande Fratello 2

Dopo la notorietà ottenuta con il Grande Fratello 2, Mascia Ferri ha lasciato la scena televisiva per tornare a Ravenna, costruire una famiglia e gestire insieme al marito cinque locali: una scelta ponderata che ha trasformato la sua carriera e il suo stile di vita.

Mascia Ferri, diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione al Grande Fratello 2, oggi ha scelto una vita lontana dalla ribalta mediatica. Ritornata a vivere a Ravenna, si è dedicata alla famiglia e alla gestione di attività locali insieme al marito: sono cinque i locali che oggi porta avanti con continuità, trasformando la notorietà passata in un progetto imprenditoriale concreto.

La sua storia è un esempio di come una parentesi televisiva possa rappresentare un trampolino, ma non necessariamente una condanna a restare intrappolati nel mondo dello spettacolo. Ferri racconta con semplicità la sua decisione di cambiare rotta, sottolineando la necessità di una sicurezza a lungo termine che la televisione spesso non garantisce.

L’esperienza nel Grande Fratello e il ritorno alla normalità

All’epoca del suo ingresso nella Casa, il format del Grande Fratello era molto diverso dall’attuale: isolamento reale, una casa di dimensioni contenute e nessuna interazione diretta con l’esterno. Mascia ricorda quei mesi come un periodo intenso, un vero e proprio gioco psicologico in cui, dopo pochi giorni, le telecamere sembravano sparire dalla coscienza dei concorrenti.

L’esposizione mediatica al termine del programma fu rapida e per lei arrivarono proposte televisive, servizi fotografici e partecipazioni a programmi come Buona Domenica e Quelli che il calcio.

Notorietà e servizi fuori dalla Casa

La popolarità comportò anche momenti di difficoltà: Mascia racconta di essersi muovendo con una guardia del corpo in alcuni periodi per gestire l’afflusso dei fan. Tra i ricordi più chiacchierati c’è il calendario realizzato in coppia con Alessia Fabiani, un prodotto che ebbe un notevole riscontro commerciale. Tuttavia, nonostante questi successi, la sua percezione dei limiti e delle pressioni del mondo dello spettacolo la spinse a ripensare il proprio futuro.

La scelta imprenditoriale: Ravenna e i locali

Decidere di lasciare la televisione non è stato solo un atto emotivo ma anche strategico. Mascia spiegò di aver capito che il palcoscenico non era il suo habitat ideale e che sentiva l’urgenza di costruire qualcosa di duraturo. Investire nella ristorazione e nella gestione di locali a Ravenna le ha permesso di creare una fonte di reddito stabile e di recuperare una quotidianità lontana dai riflettori.

Reinventarsi dopo la celebrità

Il passaggio da un tenore di vita spesso caratterizzato da eventi e regali a una routine più ordinaria non è stato immediato. Mascia ammette che all’inizio fu complicato abituarsi a una vita meno spettacolare, ma con determinazione è riuscita a reinventarsi. Oggi dichiara di non avere rimpianti e di sentirsi realizzata nella nuova veste di imprenditrice e donna di famiglia.

I rapporti con gli ex compagni di avventura e possibili ritorni in tv

Del gruppo del Grande Fratello 2 mantiene rapporti saltuari: frequenta ancora Filippo Nardi, che vive in Romagna e le fa visita, mentre con Alessandro Lukacs i contatti si sono affievoliti. Con Alessandro il rapporto è rimasto cordiale ma la distanza geografica e i percorsi di vita differenti hanno reso difficile il mantenimento di un rapporto continuo.

Provini e condizioni per un ritorno allo spettacolo

Nonostante la scelta di vita, Mascia non esclude del tutto un ritorno in tv. Ha raccontato di aver sostenuto provini per reality come il Grande Fratello e L’Isola, ricevendo attenzione dagli autori, ma questioni familiari e la necessità di non compromettere il lavoro a Ravenna hanno spesso impedito una partecipazione. Ha inoltre precisato che non sarà lei a proporre la propria immagine, preferendo lasciare spazio alle chiamate dagli addetti ai lavori e valutare eventuali proposte solo se compatibili con gli impegni imprenditoriali.

La vicenda di Mascia Ferri offre uno spaccato interessante su come gestire la transizione dall’essere personaggio pubblico all’essere imprenditore locale. La sua esperienza dimostra che la notorietà può fungere da leva, ma senza un progetto alternativo solido la caduta può essere brusca. Scegliendo Ravenna, la famiglia e la gestione di cinque locali, Ferri ha costruito una seconda vita che oggi appare stabile e coerente con le sue priorità.