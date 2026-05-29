Come sta Belen Rodriguez dopo il ricovero e chi le è davvero accanto

Come sta Belen Rodriguez dopo il ricovero e chi le è davvero accanto

Momenti delicati per Belen Rodriguez, che dopo un recente ricovero sta affrontando un periodo di forte fragilità personale. Attorno a lei si muovono dinamiche familiari complesse e una rete di supporto limitata, mentre emergono dettagli sulle ore precedenti al suo crollo e sulle persone che le stanno concretamente accanto in questa fase di recupero.

Ecco come sta la showgirl.

Le ore precedenti la crisi di Belen Rodriguez

La fase critica che ha portato al ricovero di Belen Rodriguez sarebbe stata preceduta da circa 72 ore particolarmente difficili, segnate da eventi stressanti e tensioni accumulate. Tra questi ci sarebbe un appuntamento andato male negli studi Mediaset per “L’Isola dei Famosi” e alcuni episodi problematici avvenuti nei giorni precedenti, fino al momento in cui è stato necessario l’intervento dei soccorsi e il successivo ricovero.

In questa fase, nonostante la rottura con entrambi, non è mancato il supporto dei padri dei suoi figli: Stefano De Martino, padre di Santiago, è stato tra i primi a intervenire, insieme ad Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì. Secondo le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia, i bambini non si troverebbero con la madre per permetterle di recuperare serenamente.

Nel frattempo, attorno alla showgirl si è attivata anche una forte ondata di solidarietà, con messaggi di vicinanza da parte di fan e colleghi, mentre emerge un bisogno crescente di calma e recupero dopo un periodo di forte pressione emotiva.

Belen dopo il crollo e il ricovero: come sta e chi è sempre al suo fianco

Dopo il ricovero, Belen Rodriguez è rientrata nel suo appartamento nel quartiere Brera a Milano, cercando di ritrovare un minimo di stabilità. In questo momento delicato, accanto a lei ci sarebbe l’amica Patrizia Griffini, che sta offrendo un sostegno concreto anche nelle piccole cose quotidiane. “È lei che risponde al telefono al posto della showgirl per rasserenare i toni”.

Secondo quanto ricostruito nella newsletter di Gabriele Parpiglia, la situazione intorno alla showgirl sarebbe però segnata anche da una forte solitudine: “Attorno a lei, il vuoto”. I genitori avrebbero infatti scelto di stabilirsi definitivamente in Argentina, mentre anche i rapporti familiari più recenti risultano complessi.