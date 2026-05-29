L’ultima puntata stagionale di Uomini e Donne ha lasciato il pubblico diviso tra momenti emotivi e forti critiche. Tra un’apertura dedicata agli animali e una chiusura giudicata poco strutturata, molti spettatori hanno espresso perplessità sulla direzione del finale di stagione e sulla gestione dei contenuti proposti in trasmissione.
Uomini e Donne, 29 maggio 2026: oggi in onda l’ultima puntata della stagione
L’ultima puntata stagionale di Uomini e Donne si è aperta con un tono particolarmente delicato e coinvolgente. Maria De Filippi ha lanciato un appello rivolto alla sensibilizzazione verso il mondo degli animali, invitando a riflettere su quanto si possa fare concretamente per i nostri amici a quattro zampe. A seguire sono state mostrate immagini provenienti dai canili e alcune testimonianze di cani che, grazie al programma, hanno trovato una nuova famiglia.
Nonostante questo avvio toccante, l’impressione generale è che il finale non abbia poi mantenuto una direzione chiara e strutturata, come molti spettatori si sarebbero aspettati da una puntata conclusiva.
Uomini e Donne, polemiche e critiche dopo l’ultima puntata: la delusione del pubblico
La puntata, invece, è stata percepita come disorganica e poco coerente, con contenuti messi insieme senza un filo narrativo preciso.
Molti telespettatori hanno sottolineato come sarebbe stato più interessante rivedere tutte le storie d’amore nate nel programma o ricevere aggiornamenti completi sulle coppie, piuttosto che una selezione limitata di casi. In particolare, è stata notata anche l’assenza del trono classico, elemento che ha alimentato ulteriori critiche e la sensazione di una stagione poco incisiva da quel punto di vista.
Il malcontento si è riflesso rapidamente sui social, dove il pubblico ha espresso delusione e perplessità. A chiudere il dibattito è arrivato infine un ultimo commento emblematico: “Che noia oggi….solo i cagnolini a inizio puntata sono stati emozionanti!”.
Questa è la più brutta ultima puntata di uomini e donne che abbia mai visto.Praticamente una replica
— FRaNcY🍀 (@Franci70049732) May 29, 2026
ma si può mandare in onda una puntata del genere come ultima puntata di uomini e donne pic.twitter.com/pB0mNuMBk5
— Lola🪻 (@lorxmas) May 29, 2026
ma che significa che come ultima puntata di uomini e donne mi becco le repliche dei momenti passati 💀💀💀
— 𝐞𝐟𝐟𝐞. (@scorpiobabyJJ) May 29, 2026