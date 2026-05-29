Finale tra critiche e momenti toccanti per Uomini e Donne: la reazione del pubblico non passa inosservata. Ecco cosa è accaduto.

L’ultima puntata stagionale di Uomini e Donne ha lasciato il pubblico diviso tra momenti emotivi e forti critiche. Tra un’apertura dedicata agli animali e una chiusura giudicata poco strutturata, molti spettatori hanno espresso perplessità sulla direzione del finale di stagione e sulla gestione dei contenuti proposti in trasmissione.

Uomini e Donne, 29 maggio 2026: oggi in onda l’ultima puntata della stagione

L’ultima puntata stagionale di Uomini e Donne si è aperta con un tono particolarmente delicato e coinvolgente. Maria De Filippi ha lanciato un appello rivolto alla sensibilizzazione verso il mondo degli animali, invitando a riflettere su quanto si possa fare concretamente per i nostri amici a quattro zampe. A seguire sono state mostrate immagini provenienti dai canili e alcune testimonianze di cani che, grazie al programma, hanno trovato una nuova famiglia.

Nonostante questo avvio toccante, l’impressione generale è che il finale non abbia poi mantenuto una direzione chiara e strutturata, come molti spettatori si sarebbero aspettati da una puntata conclusiva.

Uomini e Donne, polemiche e critiche dopo l’ultima puntata: la delusione del pubblico

La puntata, invece, è stata percepita come disorganica e poco coerente, con contenuti messi insieme senza un filo narrativo preciso.

Molti telespettatori hanno sottolineato come sarebbe stato più interessante rivedere tutte le storie d’amore nate nel programma o ricevere aggiornamenti completi sulle coppie, piuttosto che una selezione limitata di casi. In particolare, è stata notata anche l’assenza del trono classico, elemento che ha alimentato ulteriori critiche e la sensazione di una stagione poco incisiva da quel punto di vista.

Il malcontento si è riflesso rapidamente sui social, dove il pubblico ha espresso delusione e perplessità. A chiudere il dibattito è arrivato infine un ultimo commento emblematico: “Che noia oggi….solo i cagnolini a inizio puntata sono stati emozionanti!”.

Questa è la più brutta ultima puntata di uomini e donne che abbia mai visto.Praticamente una replica — FRaNcY🍀 (@Franci70049732) May 29, 2026

ma si può mandare in onda una puntata del genere come ultima puntata di uomini e donne pic.twitter.com/pB0mNuMBk5 — Lola🪻 (@lorxmas) May 29, 2026