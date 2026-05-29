Sanremo 2027, Maria De Filippi potrebbe affiancare Stefano De Martino per una serata

Secondo agenzie di stampa Maria De Filippi sarebbe tentata dall'idea di affiancare Stefano De Martino a Sanremo 2027 per almeno una serata; intanto De Martino è immerso nello scouting musicale e nella definizione del progetto artistico

Nei giorni scorsi è tornata con forza l’ipotesi che vede Maria De Filippi sul palco dell’Ariston accanto a Stefano De Martino durante il Festival di Sanremo 2027. L’indiscrezione, rilanciata da Adnkronos il 28 maggio 2026, parla di una possibile co-conduzione per almeno una delle serate della kermesse; al momento però non esistono conferme ufficiali né dall’entourage dei protagonisti né dalla Rai.

Parallelamente ai rumor, De Martino è impegnato in una fase operativa intensa: incontri con case discografiche, presenza a concerti e festival e la costruzione del team che lo affiancherà nella selezione delle canzoni e nella definizione del regolamento della manifestazione. L’idea generale è quella di un lavoro di scouting approfondito per calibrare l’offerta artistica del Festival.

Il valore simbolico della presenza di Maria De Filippi

La possibile apparizione di Maria De Filippi a Sanremo porta con sé un peso simbolico: lei è stata infatti la figura televisiva che ha lanciato De Martino nel 2009 con il talent Amici. Per questo motivo il suo affiancamento sarebbe letto non soltanto come un aiuto professionale, ma anche come una sorta di “benedizione” pubblica nel passaggio alla direzione artistica di una manifestazione così rilevante.

Precedenti di De Filippi al Festival

La conduttrice non è nuova all’Ariston: in passato è stata ospite speciale e ha già condiviso la conduzione del Festival in altre occasioni. Questi precedenti alimentano l’ipotesi che la sua presenza, se confermata, rientrerebbe in una logica di partecipazione mirata e non scontata, pensata per valorizzare momenti specifici dello show.

Come sta lavorando Stefano De Martino

Secondo le fonti, De Martino ha iniziato un percorso di formazione progettuale che include la riduzione del numero dei Big in gara, con ipotesi che parlano di circa 24-26 artisti al posto di un cast più numeroso. Per raggiungere questo obiettivo il direttore artistico sta dialogando con gli attori principali dell’industria musicale e partecipando a eventi dal vivo, dal mainstream a rassegne più alternative.

Attività di scouting e selezione

L’attività di scouting serve a mappare tendenze e proposte: De Martino è stato avvistato alla platea di concerti di grandi nomi, ma anche a festival indipendenti, segno di un approccio trasversale che punta a bilanciare qualità e rappresentatività del mercato musicale.

Il contesto personale e la rete di collaborazioni

La volontà di coinvolgere amici e professionalità consolidate è emersa nelle settimane successive ai rumor. Tra i nomi accostati al progetto figurano persone della cerchia di De Martino, che hanno dichiarato disponibilità qualora fossero contattate. Tuttavia più di qualcuno ha chiarito di non volersi proporre autonomamente, lasciando la decisione al direttore artistico in base alle esigenze del progetto.

Amicizie e disponibilità pubbliche

Esempi recenti: alcuni colleghi e amici storici hanno manifestato apertura a collaborare, ribadendo però che la scelta finale spetta al responsabile artistico. È un equilibrio tra relazioni personali e l’idea di costruire uno spettacolo che risponda a criteri professionali e strategici.

Questioni private e implicazioni logistiche

Negli ultimi giorni la questione ha assunto anche una dimensione privata: la salute di una persona cara del mondo di De Martino ha richiesto attenzioni che hanno influito sui suoi impegni. Pur restando circoscritta all’ambito personale, questa vicenda ha avuto ricadute pratiche, con qualche modifica di programma per permettere al conduttore di conciliare lavoro e responsabilità familiari.

In conclusione, l’ipotesi che vede Maria De Filippi co-condurre una serata di Sanremo 2027 accanto a Stefano De Martino rimane un rumour forte ma non ufficiale: se confermata aggiungerebbe un elemento significativo al debutto di De Martino come direttore artistico; se smentita, il progetto continuerà comunque il suo corso con le scelte di casting e produzione già in atto.