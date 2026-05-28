Stefano De Martino è la certezza del Festival di Sanremo 2027 con la notizia data in diretta lo scorso febbraio da Carlo Conti si è ufficialmente aperto il capitolo del conduttore e ballerino napoletano come direttore artistico e conduttore della famosissima kermesse canora ed è già ai preparativi per il debutto.

Stefano contornato da amici, un Sanremo “familiare”

Stefano De Martino non ha ancora aperto a dettagli legati alla sua conduzione del Festival ma da quello che è trapelato in questi anni di conduzione alla Rai è facile ipotizzare vi siano sul palco con lui amici che lui conosce da anni.

Un qualcosa di simile a STEP in versione più seria, tra i nomi che sono circolati vi è anche quello di Andrea Delogu che però ha chiaramente declinato l’ipotesi di approdare nella città dei fiori il prossimo anno.

Di tutt’altro avviso l’amico fraterno Marcello Sacchetta che ha ammesso di esserci sempre per Stefano e di sperare in una serata sul palco più famoso della canzone italiana, resta alla finestra in attesa di una chiamata.

La regina della rete rivale è carichissima

Una delle ultime notizie in merito ai possibili co-conduttori accanto a Stefano De Martino ha messo al centro un volto iconico della televisione italiana, in particolare delle reti Mediaset, che tra l’altro ha un rapporto particolare con il ballerino.

Stiamo parlando di Maria De Filippi, secondo AdnKronos, come riporta Biccy.it, Maria sarebbe tra le candidate ad avere un ruolo di co-conduttrice assieme al suo pupillo in una delle cinque serate.

Per Maria non è affatto un debutto, sarebbe la terza volta, l’ultima per cinque serate di fila nel 2017. Per ora è solo una suggestione, nei prossimi mesi, ne mancano nove al via, avremo certezza anche relativamente a questa suggestiva ipotesi.