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Pier Silvio Berlusconi scrive a Maria De Filippi dopo la finale di Amici 25

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L'amministratore delegato di Mediaset si complimenta con la conduttrice dopo la fine del talent show.

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Ieri sera, domenica 17 maggio 2026, è andata in onda la finale di Amici 25, che ha visto il trionfo di Lorenzo Salvetti, 18enne cantante e polistrumentista veronese. Al termine della trasmissione, il messaggio a Maria De Filippi da parte di Pier Silvio Berlusconi.

Amici 25, il trionfo di Lorenzo Salvetti

Alla sfida finale sono arrivati Alessio e Lorenzo, un testa a testa fino all’ultimo respiro con il pubblico da casa, tramite il televoto, che alla fine ha premiato il cantante e polistrumentista veronese, vincitore dunque della venticinquesima edizione di Amici.

La finale, trasmessa in diretta su Canale 5, ha ottenuto il 26% di share, con quindi 3 milioni e 483mila telespettatori, per un programma davvero amatissimo. Non potevano dunque mancare i complimenti da parte di Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi. Ecco le sue parole.

Amici 25, Pier Silvio Berlusconi scrive a Maria De Filippi dopo la finale

Visto l’ennesimo grande successo di Amici, Pier Silvio Berlusconi non ha potuto che congratularsi con Maria De Filippi, mandandole un messaggio: “Amici è molto di più di un programma: è un evento di cui siamo orgogliosi, un punto di partenza per giovani talenti. Cara Maria, brava. Hai fatto ancora un grandissimo lavoro.

Grazie a te e a tutta la tua squadra da parte mia e di tutta Mediaset. Ti abbraccio forte, Pier Silvio.”