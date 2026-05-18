Premi di Amici 25: riepilogo dei riconoscimenti e dei guadagni dei finalisti

Un resoconto dettagliato dei premi assegnati nella finale di Amici 25: dal televoto che ha incoronato Lorenzo Salvetti alle borse di studio e ai contratti per i finalisti

La serata finale di Amici 25, andata in scena il 17 maggio 2026, ha chiuso la stagione con una distribuzione di premi e opportunità che ha visto tutti i sei finalisti ottenere riconoscimenti concreti. La vittoria assoluta è stata decisa esclusivamente dal televoto, mentre sponsor e giurie tecniche hanno assegnato borse di studio, contratti e premi economici che hanno inciso in modo significativo sui guadagni individuali.

Oltre al trofeo e al premio in denaro per il vincitore, la finale ha consegnato attestati di merito, contratti professionali e pacchetti di formazione. In questo articolo ricostruiamo chi ha vinto cosa, le somme assegnate e le opportunità extra che accompagneranno i protagonisti nella fase successiva della carriera.

I premi principali e i loro destinatari

Tra i riconoscimenti più noti c’è il Premio delle Radio, attribuito dalle emittenti del gruppo Mediaset e da partner radiofonici (tra cui RTL 102.5, RDS, Radio 105, R101, Radio Kiss Kiss, Radio Norba, Radio Subasio, Radio Montecarlo e Virgin Radio), che è stato assegnato ad Angie e comprende l’opportunità di esibirsi all’RDS Summer Festival. Il Premio Spotify Singles è andato a Lorenzo Salvetti, mentre il Premio Marlù ha garantito a ogni finalista un premio di 7.000 euro.

Il peso dei premi economici e degli sponsor

Il Premio della Critica, offerto da Enel e del valore di 50.000 euro, è stato assegnato a Emiliano Fiasco, che ha anche conquistato il Premio Unicità sponsorizzato da Oreo (valore 30.000 euro). Questi riconoscimenti, combinati con il contributo Marlù, hanno portato Emiliano a un totale economico significativo rispetto agli altri concorrenti.

Contratti, borse di studio e formazione: opportunità professionali

Oltre ai premi in denaro, la finale ha distribuito contratti e percorsi di formazione che possono incidere pesantemente sulle carriere artistiche. Elena D’Elia ha ottenuto un contratto discografico oltre al premio Marlù; Angie ha ricevuto anch’essa un contratto discografico e la possibilità di suonare all’RDS Summer Festival. Per il settore danza Nicolas Marchionni ha ottenuto due offerte: una con l’International Festival Ballet di Miami e un’altra con il New English Ballet Theatre di Londra, comprensiva di una clausola per partecipare allo spettacolo Lo Schiaccianoci in ottobre con tre mesi di permanenza e vitto e alloggio a carico di Freddy.

Formazione internazionale per i danzatori

Altri percorsi di crescita sono stati offerti a Emiliano, che ha ricevuto stage e periodi formativi, tra cui opportunità con l’American Classical Ballet e un periodo di formazione al Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower. Alessio Di Ponzio, vincitore della sezione danza, ha ottenuto un premio in denaro e proposte formative internazionali che ne favoriranno la crescita tecnica.

La classifica finale e i conti: quanto hanno portato a casa i finalisti

Dal punto di vista economico i risultati sono riassumibili così: Lorenzo Salvetti è il più premiato in termini assoluti con 150.000 euro per la vittoria del talent, più 7.000 euro del premio Marlù, per un totale di 157.000 euro. Emiliano Fiasco ha incassato complessivamente 87.000 euro (50.000 Enel + 30.000 Oreo + 7.000 Marlù). Alessio Di Ponzio ha ottenuto 57.000 euro (50.000 per la vittoria nel circuito danza + 7.000 Marlù). Elena D’Elia, Nicola Marchionni e Angie hanno ricevuto il premio Marlù da 7.000 euro ciascuno insieme a contratti o stage professionali che rappresentano un valore aggiunto non immediatamente liquidabile.

Dettagli sul voto della critica

Il Premio della Critica è stato deciso dai giornalisti presenti in studio: Emiliano ha raccolto 10 preferenze, seguito da Elena con 7, Lorenzo con 4, Nicola con 1 e Alessio senza preferenze. Questo verdetto, insieme ai premi sponsor, ha contribuito a creare una distribuzione di riconoscimenti equilibrata tra merito artistico e opportunità pratiche.

Il metodo di voto e le prospettive future

La finale è stata decisa dal pubblico da casa tramite televoto, con invio di SMS al numero 477.000.1 (costo massimo per SMS 0,1613 euro IVA inclusa, variabile in base all’operatore). Nessun voto della giuria è stato determinante nell’ultima scelta: il titolo assoluto è andato così a Lorenzo, che ha salutato il pubblico ringraziando i sostenitori e ricordando il percorso che lo ha portato dalla precedente esperienza a X Factor 2026 fino alla vittoria di Amici 25.

Il bottino economico e i contratti ottenuti offrono ora ai finalisti piattaforme concrete per proseguire la carriera: tra produzione discografica, tournée estive, stage internazionali e contratti di danza, i nomi emersi dalla finale avranno strumenti concreti per investire nel proprio futuro artistico.