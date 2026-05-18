Come ha vinto Lorenzo Salvetti: analisi dei televoti di Amici 25

Numeri, sorprese e premi: cosa è successo nell'ultima puntata di Amici 25

La finalissima di Amici 25, andata in onda domenica 17 maggio 2026, ha offerto momenti di grande tensione e risultati molto ravvicinati. In questo articolo ricostruiamo passo dopo passo le fasi decisive della serata, mettendo a confronto le percentuali dei televoti, le eliminazioni e i premi, per capire come il pubblico abbia determinato il percorso verso il trionfo.

L’analisi enfatizza i numeri chiave e il significato di ogni turno, con particolare attenzione alle differenze minime che hanno cambiato l’esito della finale.

Non si tratta solo di cifre: i risultati hanno influenzato offerte professionali, premi economici e progetti futuri per i concorrenti rimasti. Qui troverete una sintesi ordinata delle manche, i dati percentuali principali e le ricadute immediate sulla carriera dei finalisti, con riferimenti puntuali alle cifre comunicate durante la puntata e ai riconoscimenti assegnati dalla giuria e dagli sponsor.

Il percorso verso la finalissima: sfide, voti e prime eliminazioni

La serata si è aperta con la sfida per l’ultimo posto in finale tra Angie e Lorenzo Salvetti, dove il pubblico a casa ha deciso il verdetto attraverso il televoto. Sul totale dei voti considerati validi (95% delle preferenze per questa fase), Lorenzo ha ottenuto il 62,55% contro il 37,45% di Angie, che è stata così eliminata a un passo dalla finale.

Questo primo turno ha stabilito il ritmo della serata, evidenziando come la platea televisiva potesse già orientare l’esito finale con scelte nette nella fase iniziale.

La prima manche di ballo: tre candidati per due posti

Nella prova iniziale dedicata al ballo si sono confrontati Alessio Di Ponzio, Emiliano Fiasco e Nicola Marchionni. Il televoto, con il 98% dei voti ritenuti validi, ha escluso Nicola con il 16,13% mentre Alessio ha raccolto il 38,12% ed Emiliano il 45,75%, qualificando così i due ultimi per la fase successiva. Queste percentuali hanno mostrato, fin da subito, un sostegno significativo verso Emiliano e Alessio, mentre Nicola ha ricevuto proposte professionali immediate nonostante l’eliminazione.

Il testa a testa decisivo nella categoria ballo

Il confronto diretto tra Alessio ed Emiliano per la vittoria di categoria si è risolto con un margine infinitesimale. In questa manche è stato invalidato il 12% delle preferenze inviate; sul restante 88% dei voti validi, Alessio ha prevalso con il 50,08% contro il 49,92% di Emiliano. Un distacco di appena 0,16 punti percentuali che conferma quanto una piccola oscillazione nel televoto possa ribaltare il risultato, mentre il pubblico in studio ha assistito a un equilibrio reale tra i due talenti.

La corsa del canto e la finalissima: numeri e sorprese

Nel settore canto il duello che ha definito il finalista ha visto Lorenzo Salvetti contro Elena D’Elia. Sul 95% dei voti validi, Lorenzo è passato con il 65,31% lasciando Elena al 34,69%. Questo risultato ha mandato Lorenzo allo scontro conclusivo contro Alessio, suscitando aspettative divergenti sui social: molti pronostici davano per favorito Alessio, ma il pubblico a casa ha deciso diversamente. Nella finalissima, con il 98% dei voti validati, Lorenzo ha ottenuto il 51,40% mentre Alessio si è fermato al 48,60%, una differenza di 2,8 punti percentuali che ha incoronato il cantante veronese come vincitore.

Premi, riconoscimenti e prospettive post-show

La vittoria ha garantito a Lorenzo Salvetti il premio da 150 mila euro in gettoni d’oro previsto per il vincitore assoluto; il giovane cantautore di Verona, già legato a Warner Music Italy, ha inoltre in programma l’uscita dell’EP STUPIDA VITA prevista per il 22 maggio. Per Alessio Di Ponzio sono arrivati premi di categoria e riconoscimenti extra, tra cui il trofeo della categoria ballo e un premio Marlù che portano il suo bottino complessivo a circa 67.000 euro; in più ha ottenuto un mese di formazione con la The Royal Family Dance Crew.

Offerte professionali e premi speciali

Oltre ai premi economici, alcuni concorrenti hanno ricevuto proposte concrete: a Nicola Marchionni sono arrivate offerte da compagnie internazionali e residenze formative, mentre Emiliano Fiasco si è aggiudicato il Premio della Critica Enel (valore 50.000 euro) e il Premio Unicità Oreo (30.000 euro). I finalisti sono stati invitati a partecipare a eventi radio e manifestazioni estive, segnando l’inizio di percorsi professionali che partono dalla visibilità ottenuta ad Amici 25.

In conclusione, la finale del 17 maggio 2026 è stata decisa da margini molto stretti e da un pubblico che ha espresso preferenze precise in ogni fase. Le percentuali raccontano una competizione combattuta, dove il valore artistico ha convissuto con dinamiche di voto estremamente bilanciate. Le opportunità subito arrivate ai partecipanti confermano che, oltre al titolo, il vero patrimonio lasciato dal talent rimane la visibilità e i contatti professionali ottenuti durante il programma.