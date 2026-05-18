Vittoria di Lorenzo a Amici 25: premi, finalisti e prospettive musicali

La 25ª edizione di Amici si è chiusa con la vittoria di Lorenzo Salvetti, che ha ottenuto il primo premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. Sul palco, il giovane cantante ha espresso emozione e gratitudine, raccontando di essere entrato nella scuola con timori e incertezze e di aver vissuto un percorso che lo ha fatto crescere sia come artista che come persona.

Il trionfo ha certificato la preferenza del pubblico, che ha scelto il vincitore tramite televoto, e ha chiuso una stagione del talent segnata da ascolti forti e da un intenso calendario discografico per gli allievi.

Lorenzo ha 18 anni ed è originario di Verona: è un cantautore e polistrumentista che aveva già avuto visibilità conseguendo la finale di X Factor nel 2026.

Nella scuola di Maria De Filippi è stato seguito dalle coach Lorella Cuccarini e Veronica Peparini e, durante la fase del programma, ha pubblicato tre inediti — Stupida Vita, Prima di te e dopo e Dimmelo tu — oltre a conquistare, nella semifinale, il Premio Spotify Singles. La sua vittoria rappresenta il coronamento di un percorso che lo porta ora verso un debutto discografico già programmato con l’uscita dell’EP.

I finalisti e i riconoscimenti della serata

La finale ha visto in gara cinque protagonisti: tre ballerini — Nicola Marchionni, Emiliano Fiasco e Alessio Di Ponzio — e due cantanti, Elena D’Elia e Lorenzo, dopo il confronto iniziale deciso dal televoto tra Angie e Lorenzo per il quinto posto. Al termine delle sfide Lorenzo ha superato la collega Elena e, nella fase decisiva, ha avuto la meglio sul ballerino Alessio, che si è comunque aggiudicato la vittoria nella categoria Danza con un premio di 50 mila euro. Tra gli altri riconoscimenti, Emiliano ha ricevuto il Premio della Critica da 50 mila euro e il Premio Unicità Oreo da 30 mila euro; inoltre, a tutti e cinque i finalisti è stato assegnato il Premio Keep Dreaming Marlù del valore di 7 mila euro.

Il premio delle radio e altri riconoscimenti

Nel corso della serata sono stati consegnati anche il Premio delle Radio, che è andato ad Angie, e i premi offerti dagli sponsor che completano il palinsesto dei riconoscimenti. Queste assegnazioni hanno avuto un ruolo importante nell’economia del finale perché offrono risorse concrete e visibilità ai giovani artisti: i premi speciali, infatti, sono pensati per supportare progetti futuri e percorsi professionali. L’attribuzione del Premio della Critica e dei riconoscimenti commerciali sottolinea come il talento sia valutato sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori.

Come si è svolta la finale e la scelta del pubblico

La puntata conclusiva, andata in onda la sera del 17 maggio 2026, è stata trasmessa in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, con la conduzione di Maria De Filippi. In questa edizione il regolamento del Serale prevedeva che la giuria artistica — composta da figure note del panorama musicale e dello spettacolo — commentasse le esibizioni senza influire sul risultato finale: la scelta del vincitore è spettata esclusivamente al televoto del pubblico, che ha deciso l’ordine e i premi della serata. I coach e i giudici hanno comunque avuto un ruolo importante nel guidare e formare i ragazzi lungo il percorso.

La dinamica del televoto e la conclusione

La scelta tramite televoto ha dato alla finale un carattere popolare e imprevedibile: il confronto iniziale tra Angie e Lorenzo per il quinto posto ha calamitato l’attenzione, mentre la definitiva votazione ha distribuito premi per categoria e riconoscimenti aggiuntivi secondo le preferenze del pubblico a casa. Questo meccanismo ha ribadito la centralità dell’audience televisiva nel decretare il successo dei concorrenti e ha trasformato la serata in un momento decisivo per le carriere emergenti presenti nella scuola.

Prospettive discografiche e impatto mediatico

La chiusura della stagione coincide con un periodo intenso per le uscite musicali degli allievi: l’EP di Lorenzo intitolato Stupida Vita è previsto per il 22 maggio con Warner Music Italy, mentre Angie pubblicherà il suo EP Sogni di vetro il 22 maggio per EMI Records / Universal Music Group; l’EP di Elena, Non è mica fantasia, uscirà il 12 giugno per Warner Music Italy. Altri progetti degli allievi, come quelli di Cate Lumina, Gard e Plasma, hanno già date annunciate a maggio e giugno, segno di un collegamento diretto tra palcoscenico televisivo e mercato discografico.

Ascolti e presenza sui social

Dal punto di vista dell’audience, il Serale ha mantenuto performance solide: la produzione ha segnalato una media di share del 22,87% con oltre 3 milioni di telespettatori e picchi significativi durante le settimane clou; la semifinale del 9 maggio ha fatto registrare 2.902.000 spettatori con il 22,2%. Sui social, il programma ha generato un traffico enorme, con oltre 2,5 miliardi di views aggregate tra Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube, dimostrando la capacità del format di creare engagement e attenzione intorno ai protagonisti.

La vittoria di Lorenzo Salvetti consegna al giovane artista non solo un premio in denaro ma anche una piattaforma per lanciare la propria carriera discografica: gli elementi accumulati nel corso del talent — visibilità, premi e una base di streaming — rappresentano un punto di partenza concreto. Per gli altri finalisti, i riconoscimenti ottenuti aprono prospettive diverse tra borse di studio, collaborazioni e uscite discografiche; in ogni caso, la 25ª edizione di Amici conferma ancora una volta il ruolo del programma come trampolino di lancio per nuovi interpreti del panorama musicale e coreutico italiano.