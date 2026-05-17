Qatar sotto pressione: interruzioni alle esportazioni di gas e conseguenze economiche

La sospensione delle rotte marittime e gli attacchi alle strutture energetiche hanno bloccato le esportazioni di gas del Qatar, minacciando la ripresa e la diversificazione economica della regione

La guerra contro l’Iran ha avuto un impatto più profondo di quanto appaia: per il Qatar la chiusura de facto del Stretto di Hormuz e gli attacchi alle infrastrutture hanno praticamente paralizzato le esportazioni di gas naturale liquefatto (LNG). Questo shock ha colpito non solo i ricavi immediati, ma anche i piani di trasformazione economica che Doha aveva messo in campo per ridurre la dipendenza dagli idrocarburi.

Nei mesi recenti il quadro macroeconomico regionale si è rapidamente degradato: il World Bank ha ridotto la proiezione di crescita per il 2026 nella regione GCC dal 4,4% a solo 1,3%. Le conseguenze si estendono dalla capacità produttiva alle catene logistiche, con effetti su occupazione, finanze pubbliche e reputazione del Golfo come hub sicuro per i commerci globali.

L’impatto diretto sul settore energetico

Il cuore del problema è la logistica marittima: lo Stretto di Hormuz è una via obbligata per molte esportazioni di idrocarburi. La sua chiusura effettiva ha ridotto drasticamente il flusso di LNG, con ripercussioni immediate sui rifornimenti asiatici e sui prezzi globali. Un segnale parziale di ripresa è arrivato con il transito della petroliera Al Kharaitiyat, che ha attraversato lo stretto su una rotta settentrionale vicino alla costa iraniana e ha puntato verso il Pakistan; resta però lontano dai volumi prebellici, quando dal Golfo uscivano in media circa tre navi al giorno.

Danni alle infrastrutture e tempi di riparazione

Gli attacchi hanno colpito decine di impianti energetici: si parla di circa 80 strutture danneggiate, tra impianti di produzione, raffinerie e oleodotti, con danni stimati attorno ai 58 miliardi di dollari. Il caso emblematico è il complesso industriale di Ras Laffan, che QatarEnergy valuta richiederà fino a cinque anni per essere riportato a piena capacità. Questo significa non solo perdite immediate, ma un orizzonte di ripresa prolungato che condiziona investimenti e strategie a medio termine.

Effetti economici regionali e risposte strategiche

Non tutti i Paesi del Golfo hanno subito lo stesso livello di danno. Alcuni, come Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, hanno potuto sfruttare infrastrutture alternative: l’Arabia Saudita ha deviato milioni di barili al giorno attraverso il suo oleodotto est-ovest, mentre gli Emirati hanno utilizzato la condotta Habshan-Fujairah per esportare dal Golfo di Oman. Queste vie hanno permesso a società come Saudi Aramco di beneficiare dell’aumento dei prezzi, con profitti cresciuti del 26% nel primo trimestre del 2026.

Diversificazione e settori colpiti

Le strategie di diversificazione del GCC — turismo, aviazione e logistica — hanno subito contraccolpi significativi. Moody’s segnala un calo drastico dell’occupazione alberghiera a Dubai, prevista al 10% nel secondo trimestre del 2026 rispetto a livelli prebellici intorno all’80%. Le compagnie aeree del Golfo hanno affrontato cancellazioni massive (oltre 30.000 voli nel primo mese del conflitto) e un aumento del prezzo del cherosene del 90% rispetto alla media annua, comprimendo i margini. Anche i porti regionali hanno visto riduzioni importanti: Jebel Ali ha registrato una diminuzione del 40% dei traffici, con container carrier che deviano verso porti alternativi.

Prospettive, rischi e conti per il futuro

Se la guerra si protrae, il rischio è che molte delle perdite diventino permanenti: riorganizzazioni delle rotte marittime, premi di rischio più alti e costi di assicurazione maggiori possono riposizionare definitivamente i flussi commerciali. I governi del Golfo potrebbero attingere ai loro fondi sovrani, che gestiscono tra i 4 e i 6 trilioni di dollari, per sostenere spese correnti e ricostruzione, ma ciò ridurrebbe la capacità di finanziare grandi progetti di diversificazione come Neom nei termini originari.

In sintesi, il caso del Qatar è una cartina al tornasole: dalle infrastrutture energetiche gravemente danneggiate alle difficoltà logistiche che hanno arrestato l’export di LNG, fino agli effetti collaterali su turismo e trasporti, la guerra contro l’Iran ha imposto uno shock sistemico. Le scelte compiute nei prossimi mesi — riparazioni, aperture di rotte sicure, gestione dei fondi pubblici — determineranno se il Golfo riuscirà a riconquistare il suo ruolo di safe-haven per il commercio internazionale o dovrà adattarsi a un’architettura energetica e logistica profondamente diversa.