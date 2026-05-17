La nuova ordinanza in Cisgiordania: pena di morte per i responsabili di attentati

È entrata in vigore in Cisgiordania un’ordinanza che introduce la pena di morte per chi è ritenuto responsabile di attentati che causano vittime. L’atto è stato formalizzato con la firma del generale Avi Bluth, comandante del Comando Centrale delle Forze di Difesa Israeliane, e agisce tramite una normativa di natura militare applicata nel territorio.

La misura dispone che, nei processi per attentati che abbiano provocato almeno un decesso, il tribunale militare applichi la pena capitale come sanzione prevalente, riservando l’ergastolo solo a circostanze ritenute eccezionali.

Cosa stabilisce l’ordinanza militare

Il testo dell’ordinanza indica che la decisione sul tipo di pena sarà presa dai tribunali militari che giudicano i casi di terrorismo in Cisgiordania.

In termini pratici, l’introduzione della pena di morte è prevista come regola generale per chi commette omicidi riconducibili ad attentati, mentre l’ergastolo viene preservato esclusivamente se il giudice riconosce circostanze eccezionali che giustifichino un provvedimento diverso. Tra i criteri che possono portare alla pena capitale figura il movente che intenda negare l’esistenza dello Stato di Israele o l’autorità del comandante militare nella zona, condizione che apre interrogativi sulla sua applicabilità mirata.

Casi e condizioni previste

L’ordinanza elenca tre condizioni che, a seconda dell’interpretazione, possono portare all’imposizione della massimo pena. Uno di questi criteri è appunto il movente politico o ideologico volto a contestare la legittimità dello Stato o dell’autorità militare; altri criteri riguardano la gravità dell’atto e il contesto operativo. L’uso del tribunale militare come sede esclusiva per questi processi rende la normativa applicabile quasi esclusivamente ai palestinesi residenti o operanti in Cisgiordania, configurando una distinzione procedurale rispetto a chi è processato davanti a corti civili.

Disparità di trattamento e critiche interne ed esterne

Molti osservatori hanno definito la norma discriminatoria, poiché la sua applicazione espressamente non riguarda i cittadini o i residenti di Israele, i quali continuano ad essere giudicati dai tribunali civili. Questo doppio binario giudiziario — militare per i palestinesi, civile per gli israeliani — è al centro delle critiche che parlano di trattamento differenziato basato sull’appartenenza territoriale o nazionale. Il quadro solleva preoccupazioni anche rispetto agli standard internazionali processuali e alle implicazioni politiche e umanitarie di una pena così estrema.

Reazioni politiche

La misura è stata salutata dai vertici della sicurezza israeliana come un cambio netto di strategia dopo il massacro del 7 ottobre: il ministro della Difesa Israel Katz e il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir hanno sostenuto che i responsabili di atti omicidi non potranno più contare su scambi di prigionieri, condizioni detentive favorevoli o prospettive di rilascio. Ben Gvir, esponente di Otzma Yehudit, ha definito la firma dell’ordine il compimento di un impegno di campagna, sottolineando che lo Stato non si limiterà a contenere il terrorismo ma intende sconfiggerlo.

Il provvedimento apre ora a un ampio dibattito sulle conseguenze pratiche e simboliche. Da una parte c’è la volontà dichiarata di deterrenza e giustizia penale ritenuta più severa dalle autorità; dall’altra permangono dubbi sull’equità del processo, sugli effetti sulla popolazione civile e sulle ripercussioni diplomatiche in un contesto già teso. La questione rimane al centro dell’attenzione internazionale e della politica locale, con possibili sviluppi giudiziari e politici che seguiranno l’applicazione dell’ordinanza.