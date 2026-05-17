Risultato in Andalusia: Pp primo partito ma necessario l’appoggio di Vox

Il quadro elettorale in Andalusia consegna al Partido Popular la prima posizione, ma non la certezza della piena governabilità. Con oltre il 70% delle schede scrutinate, il Pp si attesta intorno al 40% dei voti e ottiene 52 seggi in un Parlamento regionale composto da 109 deputati, lasciando il partito a poche preferenze dalla soglia necessaria per governare da solo.

Il risultato obbliga il leader uscente, Juan Manuel Moreno Bonilla, a valutare alleanze esterne per formare una maggioranza stabile.

Dietro i numeri di testa emergono segnali contrastanti per il centrosinistra e per le formazioni emergenti. Il Psoe, guidato in campagna da María Jesús Montero, consolida una posizione di secondo partito ma registra una flessione rispetto al passato storico nella regione.

Allo stesso tempo, la forza di Vox si rafforza come ago della bilancia, mentre forze alternative come Adelante Andalusia e la coalizione Por Andalucia variano la mappa dei consensi, rendendo il riassetto politico regionale più complesso.

Numeri, distribuzione dei seggi e spostamenti di voto

I dati principali mostrano il Pp in testa con il 40% dei consensi e 52 seggi, un risultato che, pur segnando una vittoria, non consente di raggiungere la maggioranza assoluta del Parlamento andaluso.

Il Psoe ottiene circa il 23,5% dei voti e 29 seggi, perdendo terreno rispetto alla scorsa legislatura. La formazione di estrema destra Vox sale al 14% e conquista 16 rappresentanti, incrementando il suo peso negoziale. Tra le altre formazioni, Adelante Andalusia raggiunge circa il 9,5% e quadruplica la sua presenza passando a 8 seggi, mentre Por Andalucia si ferma su 4 scranni. Questi movimenti evidenziano un riassetto dei blocchi politici rispetto alle tornate precedenti.

Chi avanza e chi arretra

La principale novità è lo slancio delle forze alternative e regionaliste: Adelante Andalusia capitalizza voti trasferiti dalla sinistra tradizionale, raddoppiando o più la sua rappresentanza, mentre la coalizione ecologista e di sinistra unita sotto Por Andalucia vede una riduzione dei seggi. Il Psoe, pur evitando un tracollo totale, non è riuscito a riassorbire il malcontento verso alcune politiche regionali e le polemiche che hanno segnato la campagna. Allo stesso tempo, Vox consolida il suo ruolo di arbitro, elemento che diventa decisivo per la costruzione di qualsiasi maggioranza.

Le possibili alleanze e le implicazioni per la governabilità

Il risultato costringe il Presidente uscente Juan Manuel Moreno Bonilla, in corsa per un terzo mandato, a considerare coalizioni. Dopo aver condotto una campagna tendente al centrismo per distanziarsi dalle richieste radicali dell’estrema destra, il Pp potrebbe ora dover contare su un accordo con Vox per ottenere la stabilità governativa. Questo scenario non è nuovo: nelle ultime elezioni regionali di altre comunità il Pp ha dovuto negoziare con l’estrema destra per assicurarsi i voti necessari, delineando un modello ricorrente nella governance territoriale spagnola.

Conseguenze politiche oltre l’Andalusia

Il voto andaluso viene interpretato anche come un primo turno in vista delle elezioni politiche nazionali. La strategia del Partido Popular di mettere in luce la debolezza territoriale del Psoe nelle regioni dove governa ha l’obiettivo di costruire slancio verso il livello nazionale. Al contempo, il rafforzamento di Vox alimenta il dibattito sull’equilibrio tra pragmaticità e radicalismo nelle alleanze, mentre la sinistra cerca nuove formule per aggregare elettorati frammentati e presentarsi come argine alle spinte estremiste. La partita, dunque, non si esaurisce a livello regionale ma influisce sul panorama politico nazionale.

Questioni locali che hanno inciso sul voto

Al di là delle strategie e dei calcoli parlamentari, la campagna elettorale è stata segnata da temi concreti che hanno inciso sulla scelta degli elettori: la gestione della sanità pubblica e i problemi emersi negli screening oncologici hanno pesato sull’immagine dell’esecutivo regionale, così come le polemiche sulla sicurezza e sull’ordine pubblico. Il Psoe aveva puntato su María Jesús Montero per invertire la tendenza, ma non è riuscito a ottenere la tanto attesa remontada. Parallelamente, il Pp non è riuscito a trasformare la vittoria in autonomia governativa, rendendo inevitabile la trattativa sulle alleanze.

Il risultato in Andalusia riassume quindi una doppia dinamica: da un lato la consolidazione del Pp come primo partito nella regione, dall’altro la crescente rilevanza di Vox come elemento decisivo per la governabilità. La sinistra affronta il difficile compito di ricomporre i propri frammenti mentre la scena politica nazionale osserva le conseguenze di un voto che potrebbe anticipare tendenze in vista del prossimo confronto elettorale generale.