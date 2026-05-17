Nuova epidemia di Ebola in Ituri: rischi, diffusione e la risposta dell'Oms

Un Nuovo focolaio di Ebola è emerso nella provincia dell’Ituri, nella parte nord-orientale della Repubblica Democratica del Congo, riportando numeri che variano tra diverse fonti ma che indicano chiaramente una situazione grave: sono stati segnalati centinaia di casi sospetti e decine di decessi. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha qualificato l’evento come emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, pur precisando che la situazione non soddisfa i criteri per essere definita una pandemia come il Covid-19.

In parallelo, sono arrivate segnalazioni di casi e vittime anche nelle aree limitrofe e oltre confine.

La diffusione e i numeri comunicati

Fonti ufficiali e operatori sul campo riferiscono cifre che vanno da circa 246 a oltre 300 casi sospetti, con un bilancio di decine di morti che varia tra circa 60 e oltre 80-88 in base agli aggiornamenti.

Preoccupa inoltre la segnalazione di un caso confermato in laboratorio nella capitale Kinshasa, distante circa 1.000 chilometri dall’epicentro in Ituri, e la diagnosi di pazienti problematici nelle province confinanti come il Nord Kivu. Questa dispersione geografica indica il rischio di una diffusione più ampia e la necessità di un monitoraggio serrato.

Zone più colpite e condizioni locali

Le aree segnalate come più colpite includono i territori di Mongwalu, Rwampara e zone nelle vicinanze di Bunia. Si tratta di regioni già segnate da conflitti, povertà elevata e infrastrutture sanitarie fragili, condizioni che complicano la risposta. Sul terreno si registrano difficoltà logistiche significative: mancanza di mezzi, difficoltà di accesso ai villaggi, e costi crescenti per trasporti e forniture mediche. Questi elementi aumentano il rischio per le comunità locali e ostacolano interventi rapidi ed efficaci.

I rischi sanitari e le caratteristiche del virus

L’Ebola è una febbre emorragica ad alta letalità trasmessa attraverso i fluidi corporei come vomito, sangue e sperma. I tassi di mortalità possono essere molto elevati e, per il ceppo segnalato in questa ondata, indicazioni preliminari indicano l’assenza di vaccini e terapie specifiche consolidate, come per il ceppo Bundibugyo citato da alcuni esperti. Questo rende essenziali la sorveglianza, il tracciamento dei contatti e il supporto clinico tempestivo per ridurre i decessi.

Minacce transfrontaliere

Oltre ai casi registrati nella Repubblica Democratica del Congo, è stata confermata la presenza del virus anche in paesi vicini, con almeno un decesso di un cittadino congolese segnalato in Uganda. L’Oms ha tuttavia raccomandato di non ricorrere a chiusure generalizzate delle frontiere, sostenendo che tali misure spesso ostacolano la risposta sanitaria senza impedire la trasmissione. Rimane invece fondamentale coordinare screening, scambi di informazioni e interventi sanitari transfrontalieri.

Risposta degli operatori e bisogni urgenti

Organizzazioni come Medici senza Frontiere stanno potenziando la presenza medica nella zona, mentre le autorità locali e internazionali cercano di coordinare la risposta. Sul campo emergono però esigenze immediate: maggiori risorse per il personale sanitario, forniture di materiali protettivi, medicazioni e alimenti terapeutici, oltre a logistica per raggiungere aree isolate. I costi operativi sono in aumento e in alcune aree si registrano acquisti al mercato nero, che complicano ulteriormente il contenimento.

Appello alla sostenibilità degli interventi

Gli operatori sottolineano che l’assistenza non deve limitarsi alla fase acuta: è necessario investire in capacità locali e strutture durature per garantire che le comunità possano rispondere anche a future emergenze. Oltre all’intervento immediato, servono programmi di rafforzamento sanitario, formazione del personale e approvvigionamenti regolari per evitare che l’Africa sia ricordata solo durante le crisi. Solo così si potrà ridurre la vulnerabilità e migliorare la resilienza locale.

In sintesi, il focolaio in Ituri richiede una risposta multilivello: sorveglianza rafforzata, supporto logistico e sanitario, e coordinamento internazionale guidato dall’Oms. La situazione resta fluida e la comunità globale è chiamata a sostenere azioni efficaci per contenere il contagio e proteggere le popolazioni più vulnerabili.