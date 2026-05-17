Virus ebola in Africa, Oms: emergenza sanitaria internazionale

Kinshasa, 17 mag. (askanews) – L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, il secondo livello di allerta più alto, in risposta all’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ed in Uganda, ma non ha i criteri per essere classificata come pandemia.”Abbiamo anche notevoli difficoltà logistiche perché, a differenza del ceppo Zaire, che conosciamo molto bene, per il ceppo Bundibugyo non esiste un vaccino né una cura specifica e ha un tasso di mortalità molto elevato al 50%” ha dichiarato il ministro della Salute congolese Kamba spiegando che al momento le vittime probabilmente causate dal virus sono 80.L’Ebola, che provoca una febbre emorragica altamente contagiosa, rimane una minaccia nonostante i recenti vaccini e trattamenti, efficaci solo contro il ceppo Zaire, responsabile delle più grandi epidemie mai registrate.

Il virus ha causato oltre 15mila morti in Africa negli ultimi 50 anni.