Investimento in via Emilia a Modena: otto feriti e due amputazioni

La città di Modena si è svegliata con il peso di un grave episodio avvenuto nel cuore urbano: un’auto ha travolto numerose persone lungo una arteria centrale, lasciando alle autorità e ai soccorsi un bilancio provvisorio da ricostruire. L’autista identificato come Salim El Koudri, trentunenne, è al centro delle indagini mentre la comunità prova a comprendere la dinamica di quanto accaduto.

In strada sono ancora visibili i segni dell’intervento di emergenza e i cittadini si interrogano sulle modalità dell’incidente e sulle condizioni delle vittime.

Il soccorso sanitario ha trasferito i feriti negli ospedali della zona: tra le strutture coinvolte figurano il Baggiovara di Modena e l’ospedale Maggiore di Bologna, dove sono in corso accertamenti e terapie intensive per i casi più critici.

Le autorità locali e nazionali hanno seguito la situazione sin dalle prime ore: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier, Giorgia Meloni, hanno deciso di recarsi presso i ricoverati, manifestando vicinanza alla popolazione e richiedendo aggiornamenti costanti sul quadro clinico dei pazienti.

Il bilancio delle persone coinvolte

Il conteggio degli infortunati parla di otto persone colpite dall’auto, con una distribuzione di cinque donne e tre uomini.

Di questi, quattro si trovano in condizioni ritenute molto gravi, in cui la prognosi resta riservata e gli operatori monitorano ogni evoluzione. Particolarmente pesante è la notizia che riguarda due turiste, una tedesca e una polacca, che hanno subito amputazioni bilaterali alle gambe a seguito delle lesioni riportate: per una delle due il quadro clinico rimane critico e i medici si adoperano per stabilizzare le funzionalità vitali.

Dettagli clinici e interventi sanitari

Nei reparti coinvolti si lavora con priorità ai casi più gravi, applicando protocolli di trauma maggiore e terapie multidisciplinari che coinvolgono chirurghi, anestesisti e personale di riabilitazione. Il trasferimento dei pazienti è stato organizzato per garantire la migliore assistenza possibile: il triage iniziale ha permesso di stabilire le priorità, mentre gli interventi chirurgici di urgenza hanno incluso procedure salvavita e, nel caso delle amputazioni, misure di stabilizzazione emodinamica e controllo del dolore.

Reazioni istituzionali e programma delle visite

Le istituzioni hanno subito manifestato cordoglio e attenzione verso Modena. Il presidente Mattarella ha contattato il sindaco per avere notizie sui feriti e ha deciso di recarsi in ospedale per incontrare i ricoverati; la premier Meloni ha annullato l’impegno estero previsto a Cipro per accompagnarlo, sottolineando l’importanza di una risposta istituzionale immediata. Questa scelta conferma la volontà di monitorare da vicino l’evoluzione dei casi e di assicurare un sostegno alle famiglie delle persone coinvolte.

Il calendario degli incontri

Secondo il programma comunicato dalle autorità, la delegazione si recherà prima al Baggiovara e successivamente all’ospedale Maggiore di Bologna per verificare lo stato dei ricoverati e ascoltare i medici curanti. La visita istituzionale ha anche valore simbolico: rappresenta un segnale di presenza dello Stato in una fase di emergenza locale, oltre a permettere un concreto scambio di informazioni con chi coordina i soccorsi e le cure.

La scena dell’accaduto e le testimonianze

I presenti quella sera descrivono immagini di panico e di fuga: testimoni oculari raccontano di aver visto l’auto procedere a velocità sostenuta sulla via Emilia, con persone che hanno cercato rifugio e altre che sono rimaste colpite improvvisamente. Un testimone ha riferito di aver assistito alla scena e di essersi trovato di fronte a una situazione in cui la rapidità delle azioni è stata determinante per limitare ulteriori danni. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e immagini per ricostruire la dinamica, mentre il pubblico è chiamato a rispettare le procedure investigative in corso.

La città affronta ora le fasi successive: la gestione delle famiglie coinvolte, il supporto psicologico per testimoni e residenti e l’analisi delle responsabilità. L’attenzione resta alta sulle condizioni dei feriti e sul lavoro degli ospedali, con l’auspicio che il percorso di cura e il sostegno istituzionale possano favorire la migliore ripresa possibile per chi è stato colpito. Le autorità invitano a non diffondere immagini sensibili e a favorire la raccolta di informazioni utili per le indagini.