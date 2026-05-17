Venerdì 15 maggio un fulmine ha colpito il campanile di San Giacomo Apostolo a Molini di Triora, località Corte, in provincia di Imperia. L’orologio è bloccato alle ore 19.40.

Molini di Triora, fulmine distrugge il campanile: danni ingenti e orologio bloccato

Venerdì sera, 15 maggio 2026, un fulmine ha colpito e distrutto il campanile di San Giacomo Apostolo a Molini di Triora, località Corte, in provincia di Imperia, in Liguria.

Si sta lavorando alla messa in sicurezza della torre campanara, con l’orologio bloccato alle ore 19.40, ovvero quando il campanile è stato colpito dalla saetta. Previsto per oggi, domenica 17 maggio, l’intervento della squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) per la rimozione delle parti pericolanti e la messa in sicurezza della zona interessata.

Molini di Triora, fulmine distrugge il campanile: diverse evacuazioni e zona rossa

Dopo che venerdì sera un fulmine ha colpito il campanile di San Giacomo Apostolo a Molini di Triora, sono state evacuate nove persone, due delle quali residenti e sette turisti stranieri ospiti di una struttura ricettiva. Inoltre è stata dichiarata una zona rossa intorno al campanile, che comprende circa 20 abitazione.

Ci sono stati anche diversi sopralluoghi eseguiti tramite droni, oggi previsto l’intervento della squadra SAF.