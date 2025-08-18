Tragedia in Salento, motociclista muore colpito da un fulmine

La vittima era un turista romano in vacanza e stava percorrendo con la sua moto la statale 275.

A nulla è servito l’intervento dei soccorsi, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Tragedia in Salento: la ricostruzione dell’incidente

Un turista romano di 42 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine in sella alla sua moto sulla statale 275. Il motociclista ha infatti perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. La zona era in quel momento interessata da un temporale. La statale 275 è, tra l’altro, nota per incidenti simili. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono accorsi anche i carabinieri, al fine di effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica del sinistro mortale. La vittima si chiamava Marco Zampilli e aveva 42 anni.