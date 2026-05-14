Tragico incidente sull’A1 per un tir carico di monitor e attrezzature della finale di Coppa Italia: l'epilogo è drammatico.

Un violento incidente ha sconvolto la notte sull’autostrada A1, nel tratto tra Pontecorvo e Cassino. Un tir che trasportava monitor e attrezzature tecniche legate alla finale di Coppa Italia si è ribaltato causando la morte dell’autista e il ferimento grave del collega che viaggiava con lui.

Monitor e pass dello stadio nel rimorchio: il camion era legato alla finale di Coppa Italia

Secondo gli accertamenti svolti nelle ore successive al ribaltamento, come riportato dalla Gazzetta, il camion trasportava monitor televisivi e materiale tecnico probabilmente utilizzati durante la finale di Coppa Italia disputata la sera del 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Inter. Nel rimorchio sarebbero stati trovati numerosi schermi appartenenti ai servizi video dell’evento sportivo, mentre nella cabina di guida gli investigatori hanno recuperato anche alcuni pass di accesso allo stadio, elemento che rafforzerebbe il collegamento con l’organizzazione della partita.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo. Al momento l’ipotesi principale resta quella di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Tir carico di attrezzature tv si ribalta sull’A1: morto un autista, grave il collega

Drammatico incidente nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2026 lungo l’autostrada A1, nel tratto sud compreso tra Pontecorvo e Cassino, all’altezza di Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone. Come riportato dalla Gazzetta, intorno alle 2 del mattino un autoarticolato della società Sarchioto Logistica di Anzio, impegnato nel trasporto di monitor televisivi e apparecchiature tecniche, è uscito improvvisamente di carreggiata andando a schiantarsi contro la cunetta laterale prima di ribaltarsi.

L’impatto è stato devastante e ha distrutto completamente la cabina del camion. Per il conducente, un uomo di 67 anni residente in provincia di Roma, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo all’interno dell’abitacolo. Il collega che viaggiava con lui è invece rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dal personale del 118, quindi trasferito d’urgenza a Roma, anche con l’ausilio dell’eliambulanza, dove si trova ricoverato in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia. La salma della vittima è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.