Garlasco, la famiglia Poggi fa chiarezza sul risarcimento ricevuto da Alberto Stasi

Il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione pubblica tra nuove indagini, dibattito mediatico e la questione dei risarcimenti collegati ad Alberto Stasi e la famiglia Poggi. Parallelamente si riaccendono confronti e tensioni sul piano giudiziario, insieme alle discussioni sulle ricostruzioni dei fatti e sulle responsabilità stabilite nei diversi gradi di processo.

Delitto di Garlasco: querele, attacchi online e nuovi sviluppi investigativi

Negli ultimi mesi la famiglia Poggi è tornata al centro dell’attenzione pubblica a seguito della riapertura mediatica del caso, diventando bersaglio di insulti e campagne online. Il legale avrebbe denunciato una serie di attacchi ripetuti, definendo la situazione come caratterizzata da “ricostruzioni fantasiose e attacchi continui senza possibilità di replica“. Per questo motivo sono state presentate numerose querele in diverse città italiane, con ipotesi di reato che vanno dalla diffamazione aggravata fino agli atti persecutori.

Parallelamente, la Procura di Milano sta approfondendo proprio il filone degli atti persecutori ai danni non solo dei genitori di Chiara Poggi, ma anche delle gemelle Cappa. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Antonio Panza, avrebbe ricevuto nuovo impulso dall’analisi delle denunce raccolte negli ultimi mesi. A riportare i dettagli è stato il giornalista Gianluigi Nuzzi durante la trasmissione Dentro la notizia, dove pare abbia spiegato che “Il dottor Panza ha recuperato circa duecento querele per diffamazione e altri reati che sono state via via presentate dai genitori di Chiara Poggi, circa una settantina, e un centinaio quelle presentate dalle gemelle Cappa e altri soggetti“.

Secondo quanto emerso, l’attività investigativa si concentra anche sul ruolo di blogger, comunicatori e figure del web che avrebbero contribuito alla diffusione di contenuti ritenuti lesivi. Il quadro complessivo conferma dunque una vicenda ancora molto attiva sul piano giudiziario e mediatico.

Garlasco, la famiglia Poggi fa chiarezza sul risarcimento ricevuto da Alberto Stasi

La famiglia di Chiara Poggi si dice disponibile a restituire le somme ricevute da Alberto Stasi qualora una futura revisione del processo dovesse modificare le conclusioni giudiziarie sul delitto di Garlasco. A precisarlo è l’avvocato Gianluigi Tizzoni, legale dei genitori della ragazza uccisa il 13 agosto 2007, intervenuto a Open per chiarire il clima di polemiche riacceso dalle nuove indagini su Andrea Sempio. Il legale ha respinto con fermezza le interpretazioni di chi attribuisce alla famiglia un interesse economico, definendo tale lettura «offensivo e svilente», ribadendo che l’unico obiettivo è sempre stato l’accertamento della verità giudiziaria.

Secondo Tizzoni, un’eventuale revisione non creerebbe problemi concreti: “Se domani dovesse succedere che Alberto Stasi viene assolto, perché gli danno la revisione del processo, alla famiglia Poggi restituire quelle somme non comporterebbe nessun concreto e serio disagio“. Gli importi derivano da una lunga vicenda risarcitoria: inizialmente fissati in circa un milione di euro, sarebbero stati poi ridotti a una transazione da circa 700 mila euro. Secondo quanto riportato dal legale, ad oggi ne risulterebbero versati tra 350 e 400 mila euro, mentre circa 150 mila euro sarebbero stati destinati a spese legali e consulenze. Il resto è stato accantonato su un conto dedicato e non utilizzato per le spese quotidiane, come sottolinea il legale: “Non vivono certo di quei soldi“.

Nel quadro economico rientrerebbero anche i versamenti mensili legati al lavoro di Stasi, pari a circa 300-400 euro, che secondo quanto riferito non sarebbero mai stati toccati. Tizzoni avrebbe inoltre ricordato come la definizione dell’accordo abbia tenuto conto anche delle condizioni della famiglia dell’imputato, arrivando a una riduzione della pretesa iniziale e a un pagamento dilazionato. L’avvocato avrebbe poi descritto la complessità della posizione ereditaria di Stasi, legata al cosiddetto beneficio d’inventario, che avrebbe contribuito a una fase giuridica particolarmente articolata.