La Volta Buona: gaffe e critiche durante la consegna dei fiori alla principessa Kate

La visita della principessa Kate in Italia e il racconto a La Volta Buona: accoglienza, protocolli reali e viralità televisiva.

La visita della Principessa Kate a Reggio Emilia ha attirato grande attenzione internazionale, sia per il suo valore istituzionale sia per la forte carica simbolica legata al ritorno pubblico di Catherine dopo un periodo personale delicato. L’evento ha unito impegno educativo, accoglienza cittadina e un’ampia risonanza mediatica, diventando rapidamente uno dei momenti più commentati della giornata.

Ecco cosa è accaduto a La Volta Buona di Caterina Balivo.

Visita istituzionale a Reggio Emilia e ritorno sulla scena pubblica di Kate

La visita della Principessa a Reggio Emilia ha rappresentato il suo primo viaggio ufficiale all’estero dopo il periodo complesso legato al cancro e alla successiva remissione annunciata nei mesi precedenti. L’arrivo di Catherine in Emilia-Romagna non è stato casuale, ma strettamente connesso al suo impegno nel campo della prima infanzia attraverso il Royal Foundation Centre for Early Childhood, progetto che segue da tempo con particolare dedizione.

La scelta della città emiliana è stata guidata dall’interesse per il celebre “Reggio Emilia Approach”, modello educativo nato nel secondo dopoguerra e conosciuto a livello internazionale per la sua visione innovativa dell’infanzia, fondata su creatività, partecipazione attiva e legame con il territorio.

Durante la giornata la principessa ha incontrato amministratori, educatrici e famiglie, visitando anche il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, considerato il cuore simbolico di questo metodo pedagogico.

L’accoglienza è stata imponente: Piazza Prampolini si è riempita di migliaia di persone tra applausi, bambini e curiosi. In Comune le è stato conferito il “Primo Tricolore”, una delle più importanti onorificenze simboliche cittadine. A completare la scena, anche il look scelto: un elegante tailleur azzurro, rapidamente diventato uno dei dettagli più commentati dalla stampa.

La Volta Buona: gaffe e critiche durante la consegna dei fiori alla principessa Kate

La visita è entrata anche nella diretta de La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, dove l’inviato presente a Reggio Emilia è riuscito a consegnare alla Principessa del Galles un mazzo di fiori davanti alle telecamere, definendo il momento un piccolo “colpo giornalistico”. L’episodio è stato rapidamente rilanciato online, trasformandosi in contenuto virale e motivo di grande visibilità per la trasmissione. Tuttavia, accanto all’entusiasmo non sono mancate le polemiche sui social. Molti utenti hanno sottolineato una ripetuta imprecisione nel modo in cui la principessa è stata chiamata durante il collegamento: “Kate Middleton”. In realtà, secondo il protocollo reale, nelle occasioni ufficiali il nome corretto sarebbe “Catherine, Principessa del Galles” oppure semplicemente “la Principessa del Galles”.

Nonostante la gaffe, l’episodio ha continuato a circolare online, alimentato anche dalla reazione sorpresa di Caterina Balivo e dall’impatto scenico della consegna dei girasoli.