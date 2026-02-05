La Principessa del Galles ha voluto mandare un messaggio a tutti coloro che, come lei, hanno dovuto o stanno affrontando questa terribile malattia.

Dalla remissione alla speranza, per Kate Middleton sono stati anni difficili, dall’operazione all’addome alla scoperta di essere malata di cancro, passando per i cicli di chemioterapia fino all’annuncio della remissione. In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, la Principessa del Galles ha voluto mandare un messaggio a tutti coloro che hanno dovuto, o stanno affrontando, questa terribile malattia.

Kate Middleton e la malattia: dalla remissione alla speranza

Oggi Kate Middleton ha 44 anni e, dopo due anni molto difficili, lo scorso anno ha potuto annunciare di essere in remissione dal cancro. La malattia, diagnosticata a inizio 2024, ha costretto la principessa del Galles e la sua famiglia a momenti difficili, tra paura e speranza. Nello stesso periodo ricordiamo che anche a Re Carlo III è stato diagnosticato il cancro e proprio il sovrano d’Inghilterra, recentemente, ha potuto annunciare di aver ridotto le cure grazie a una diagnosi precoce. In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, Kate Middleton ha voluto mandare un messaggio a tutti coloro che stanno, o hanno dovuto, affrontare questa terribile malattia.

“Non siete soli”, Kate Middleton parla della sua malattia: il messaggio ai malati di cancro

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, Kate Middleton ha voluto mandare un messaggio a tutti i malati di tumore. Parole, le sue, che sono state accolte come un inno alla resilienza. La principessa del Galles ha registrato un videomessaggio durante una visita al Royal Marsden NHS Foundation Trust: “il percorso con questa malattia non è un’esperienza lineare. Ci sono momenti di paura e di profonda stanchezza, ma anche momenti di forza, gentilezza e una connessione con gli altri che non avresti mai immaginato.” E a tutto coloro che stanno lottando contro il cancro: “sappiate che non siete soli.”