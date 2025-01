Il periodo più difficile per Kate Middleton sembra essere superato, e la speranza di una guarigione completa è sempre più concreta. La principessa ha comunicato oggi di essere ufficialmente “in remissione dal cancro”.

Kate Middleton annuncia che il suo tumore è in remissione

“Volevo cogliere l’occasione per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso così bene cura di me durante lo scorso anno. Il mio più sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno camminato silenziosamente accanto a William e a me mentre affrontavamo ogni situazione. Non avremmo potuto chiedere di più“, ha dichiarato la principessa in un lungo messaggio su X.

Poi, ha aggiunto:

“È un sollievo essere ora in remissione e resto concentrata sulla guarigione. Come saprà chiunque abbia ricevuto una diagnosi di cancro, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità. Tuttavia, non vedo l’ora di vivere un anno appagante. C’è molto da aspettarsi. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto”.

Nel suo nuovo ruolo di patrono congiunto del Royal Marsden, Kate ha espresso la speranza di contribuire a salvare molte più vite e a migliorare l’esperienza di chi è colpito dal cancro, sostenendo la ricerca all’avanguardia, l’eccellenza clinica e il benessere di pazienti e famiglie. La principessa è stata immortalata in alcuni momenti emozionanti mentre interagiva con i pazienti. Ha confortato una donna in attesa del suo primo trattamento oncologico e, visibilmente commossa, ha abbracciato un’altra paziente. Si è detta dispiaciuta di non poter fare di più, esortando tutti a mantenere la speranza.

“Sono felice di questo incontro, vi auguro buona fortuna, qui siete in buone mani, c’è luce in fondo al tunnel”

La diagnosi di cancro di Kate Middleton

La diagnosi era arrivata all’inizio del 2024, costringendola fino a settembre scorso a sottoporsi a intensi cicli di chemioterapia preventiva.

Il Guardian rivela che la visita all’ospedale non era stata resa pubblica e fino ad oggi non era noto neppure il nome della struttura in cui Middleton aveva ricevuto le cure. Il Royal Marsden Hospital di Londra è un rinomato centro oncologico di eccellenza internazionale, celebre per le sue ricerche innovative.