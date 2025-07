La famiglia reale tedesca è stata colpita da un improvviso lutto: il principe Harald von Hohenzollern, noto aristocratico di 63 anni, è morto mentre si trovava in Namibia. Figlio di una delle dinastie più antiche d’Europa, Harald aveva scelto una vita lontana dai riflettori, dedicandosi al settore dei diamanti nel continente africano.

La sua scomparsa improvvisa lascia un vuoto profondo nella famiglia e tra quanti lo conoscevano, suscitando cordoglio e stupore.

Grave lutto per la famiglia reale: il principe Harald è morto

Il principe Harald von Hohenzollern, aristocratico tedesco di 63 anni, è venuto a mancare a causa di un infarto in Namibia, dove era impegnato nel settore estrattivo dei diamanti.

La sua scomparsa ha scosso profondamente una delle famiglie reali più antiche d’Europa, la Casa degli Hohenzollern, le cui radici risalgono addirittura all’anno 1061. Questa nobile stirpe vanta discendenti sia in Germania che in Romania, confermando un legame storico e culturale che attraversa i confini.

Nel settembre 2024, Harald ha sposato Josefa nella sua città natale, Kollnburg; i due si erano incontrati due anni prima durante una fiera. Josefa, nota per la sua passione per la musica e la promozione di eventi culturali, è soprannominata il “sindaco cantante” e da quel momento ha assunto il titolo di principessa accanto a Harald.

Lutto nella famiglia reale: il principe Harald è morto, aspettava un figlio

Josefa, in attesa di circa tre mesi, ha annunciato la dolorosa notizia attraverso un commovente omaggio sui social, condividendo un collage di immagini di coppia. Attualmente in corsa per la rielezione a sindaco di Leonberg, città nel sud-ovest della Germania, ha dichiarato che sospenderà temporaneamente la campagna elettorale per affrontare il proprio dolore.