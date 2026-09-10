Incendio traghetto Palawan: 5 morti e 87 dispersi

Un traghetto in fiamme vicino a una popolare destinazione turistica nelle Filippine ha causato una tragedia con 5 morti e 87 dispersi.

Un incendio devastante è scoppiato a bordo di un traghetto nei pressi di una rinomata località turistica nella provincia filippina di Palawan causando una tragedia con 5 vittime e 87 persone ancora disperse. Le operazioni di soccorso sono in corso mentre le fiamme continuano a minacciare la sicurezza dei passeggeri rimasti a bordo.

La situazione attuale e le operazioni di soccorso

Il capitano della guardia costieraNoemi Cayabyab ha fornito aggiornamenti cruciali sull’accaduto durante un’intervista con un’emittente radiofonica locale. Secondo le informazioni disponibili, il traghetto trasportava 134 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio, al momento dello scoppio dell’incendio. Le squadre di emergenza stanno lavorando senza sosta per spegnere le fiamme e salvare chiunque sia ancora intrappolato a bordo.

Le sfide nel contenere l’incendio

Le operazioni di spegnimento stanno riscontrando numerose difficoltà a causa delle condizioni in cui versa il traghetto. Le fiamme, alimentate dal carburante e dai materiali infiammabili presenti a bordo, hanno reso complessa l’intervento dei soccorritori. Inoltre, la posizione del traghetto, vicino a una zona turistica, ha complicato ulteriormente le operazioni di evacuazione e soccorso.

Le conseguenze umane e le indagini in corso

La tragedia ha colpito duramente la comunità locale e i turisti che frequentano la zona. Le autorità stanno lavorando per identificare le vittime e fornire supporto alle famiglie colpite. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incendio e valutare eventuali responsabilità. Le autorità stanno anche esaminando le procedure di sicurezza a bordo del traghetto per prevenire futuri incidenti.

Mentre le operazioni di soccorso continuano, la comunità internazionale esprime solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. La tragedia serve come monito sull’importanza delle misure di sicurezza a bordo delle navi passeggeri, soprattutto in aree turistiche affollate.