Incidente mortale a Begato: bambino cade dalla finestra di un palazzo

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre 2026 a Begato quartiere popolare di Genova. Un bambino di soli 5 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal terzo piano di un palazzo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco la polizia e l’automedica del 118 ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Le circostanze dell’incidente rimangono da chiarire

Le dinamiche dell’accaduto sono ancora avvolte nel mistero. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire cosa sia successo nei minuti precedenti alla caduta. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, anche quella che il bambino potesse essere solo in casa al momento del tragico evento.

L’intervento delle forze dell’ordine

Immediato è stato l’intervento dei soccorsi. I vigili del fuoco sono arrivati per primi sulla scena, seguiti dalla polizia e dall’automedica. Nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo non è stato possibile salvare il piccolo. Le operazioni di soccorso sono state coordinate con precisione, ma la gravità delle lesioni riportate dal bambino ha reso vani gli sforzi.

Le indagini in corso

Le indagini sono ancora in corso per fare luce su quanto accaduto. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni dettaglio per ricostruire la dinamica dell’incidente. Particolare attenzione è rivolta alla posizione della finestra da cui il bambino è caduto e alle condizioni dell’appartamento. Le autorità hanno anche avviato un’indagine per verificare se ci siano state responsabilità o negligenze che abbiano contribuito all’accaduto.

La comunità di Begato è in stato di shock dopo questa tragedia. Le autorità hanno promesso di fare chiarezza il prima possibile, ma intanto il quartiere è avvolto nel dolore e nella costernazione. La vicenda ha suscitato grande emozione e preoccupazione soprattutto tra i genitori che vivono nella zona, che si chiedono come sia potuto accadere un simile incidente.