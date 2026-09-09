Il ministro degli Esteri onorato con l'Ordine al Merito Industriale di San Paolo

Antonio Tajani, vice premier e ministro degli Esteri, è stato insignito del titolo di Gran Maestro dell'Ordine al Merito Industriale di San Paolo. Un riconoscimento che ha colto di sorpresa il ministro.

In un gesto che ha sorpreso anche l’ambasciatore italiano, il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dal Brasile. Il presidente della federazione delle Industrie dello Stato di San Paolo (Fiesp), Panto Stef ha conferito a Tajani il titolo di Gran Maestro dell’Ordine al Merito Industriale di San Paolo.

Un riconoscimento inaspettato

Durante la cerimonia di consegna, Tajani ha espresso la sua gratitudine per questo onore inaspettato. Sono veramente colpito di questo riconoscimento ha dichiarato il ministro. Ricevere un onore di questo tipo dalla vostra organizzazione imprenditoriale mi riempie di orgoglio.

Il riconoscimento è stato conferito in virtù del suo Merito Industriale come specificato nella motivazione ufficiale.

Tajani ha descritto il premio come una vera sorpresa, un messaggio di amicizia che ci fa sentire ancora di più noi italiani a casa.

La sorpresa all’italiana

La cerimonia ha riservato una sorpresa assoluta, tanto che neanche l’ambasciatore italiano ne era a conoscenza. È stata una sorpresa assoluta, all’italiana direi ha commentato Tajani con un sorriso.

Il ministro ha sottolineato come questo riconoscimento rappresenti un segno tangibile di amicizia e collaborazione tra Italia e Brasile. È stata una vera sorpresa, un messaggio di amicizia che ci fa sentire ancora di più noi italiani a casa.

L’importanza del riconoscimento

L’Ordine al Merito Industriale di San Paolo è un riconoscimento di grande prestigio, conferito dalla Fiesp, una delle più importanti organizzazioni imprenditoriali del Brasile. Questo premio è un riconoscimento del contributo significativo di Tajani nel promuovere le relazioni economiche e industriali tra Italia e Brasile.

La Fiesp, con oltre 130.000 aziende associate, è un attore chiave nel panorama industriale brasiliano. Il riconoscimento conferito a Tajani è un segnale della stima e del rispetto che l’organizzazione nutre nei confronti del ministro e del suo lavoro.

Tajani ha ringraziato calorosamente Panto Stef e tutti i membri della Fiesp per questo onore. È un riconoscimento che mi onora profondamente e che rappresenta un ulteriore incentivo a continuare a lavorare per rafforzare i legami tra i nostri due paesi.