Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha risposto a chi chiedeva un commento sulla decisione del primo ministro ungherese Orban.

Orban vuole designare gli “Antifa” come una organizzazione terroristica

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato di voler designare il gruppo di sinistra “Antifa” come organizzazione terroristica. Ecco le sue parole a Kossuth Radio: “Antifa è una organizzazione terroristica, sono venuti anche da noi, hanno picchiato persone innocenti per strada, ne hanno picchiati a morte alcuni, poi sono andati a Bruxelles per diventare rappresentanti del Parlamento Europeo e da lì stanno dando lezioni all’Ungheria sullo stato di diritto”.

Senza nominarla, il riferimento era chiaramente verso Ilaria Salis che, ricordiamo, è accusata di aver percorso alcuni militari neonazisti a Budapest. Oggi ha commentato queste dichiarazioni Antonio Tajani.

Antonio Tajani: “Non credo che Ilaria Salis sia una terrorista”

Il segretario di Forza Italia e Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha risposto ha chi chiedeva un commento dopo le dichiarazioni di Viktor Orban sul gruppo di sinistra “Antifa” e, anche senza nominarla, su Ilaria Salis: “non devo fare commenti sulle scelte di altri Stati. Non credo che la Salis sia una terrorista. Ha idee molto diverse dalla mie, c’è un processo che la riguarda, ma non mi risulta che sia una terrorista.”