La scoperta di una relazione sentimentale condivisa con lo stesso uomo può trasformarsi in un acceso scontro. A Torino, l’incontro tra due donne che frequentavano lo stesso partner è degenerato in una violenta lite, culminata con il gesto estremo di staccare un dito durante l’aggressione.

Il tentativo di chiarimento, la lite, i soccorsi: stacca un dito alla rivale in amore

Due donne, entrambe intorno ai cinquant’anni e residenti nell’hinterland torinese, avrebbero scoperto di essere legate sentimentalmente allo stesso uomo senza saperlo. Dopo aver realizzato la doppia relazione, hanno deciso di incontrarsi nella serata di lunedì in corso Sebastopoli, a Torino, probabilmente per chiarire la situazione. Anche l’uomo coinvolto era presente all’appuntamento.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano Piemontese, il confronto inizialmente verbale è presto degenerato: “dalle parole si è passati alle urla, poi agli spintoni”.

La discussione è rapidamente sfuggita di mano, trasformandosi in una colluttazione durante la quale una delle due donne avrebbe aggredito la rivale con un morso, provocandole una grave lesione alla mano con l’asportazione di una falange.

Stacca un dito alla rivale in amore: soccorsi, indagini e conseguenze legali

Dopo l’aggressione, la situazione è precipitata a causa del forte sanguinamento.

Sarebbe stato proprio l’uomo conteso a intervenire per accompagnare entrambe le donne al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano. Qui la vittima sarebbe stata presa in carico dai medici e sottoposta a valutazione chirurgica per tentare il riattacco della falange, con una prognosi stimata in circa quaranta giorni.

Poco dopo sarebbero intervenute anche le forze dell’ordine, allertate direttamente dal personale sanitario. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti, compresa quella dell’uomo coinvolto, e avrebbero denunciato la presunta responsabile per lesioni personali. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire eventuali ulteriori responsabilità.