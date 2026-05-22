Miriana Trevisan: confessioni sulla vita sentimentale e i sospetti su Pago

La showgirl Miriana Trevisan è tornata al centro dell’attenzione dopo un’intervista a La Volta Buona, dove ha affrontato temi intimi legati alla sua vita affettiva. Ospite di Caterina Balivo, la 53enne napoletana ha lasciato dichiarazioni che hanno sorpreso chi la conosce soprattutto per i toni sempre dolci rivolti all’ex compagno.

Le parole pronunciate in studio non sono semplici confidenze: contengono un bilancio personale e la percezione di non essere stata, forse, pienamente amata.

Dalla notorietà acquisita giovanissima con Non è la Rai fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip, Miriana ha sempre mostrato un’immagine pubblica armoniosa. In questa occasione però ha scelto di aprirsi su aspetti meno noti, parlando di tradimenti e di come l’essere percepita come attraente abbia inciso sulle sue relazioni.

Le sue riflessioni hanno riacceso l’interesse sui rapporti passati, in particolare su quello con il cantante Pago, da molti ancora associato alla sua storia più celebre.

La confessione a La Volta Buona

Nel corso dell’intervista la Trevisan ha pronunciato frasi nette: «Sono stata tradita molte volte e forse mai amata davvero», un’affermazione che ha dato il tono all’intero racconto.

Con semplicità e senza retorica, ha tracciato un quadro in cui la mancanza di amore profondo e la ripetizione dei tradimenti emergono come nodi centrali. Questa posizione non è stata espressa in modo melodrammatico, ma come una valutazione personale e dolorosa, che invita a guardare oltre le apparenze della vita pubblica per cogliere il vissuto privato.

L’interazione con Caterina Balivo

L’intervistatrice ha guidato il dialogo con domande dirette, sollecitando chiarimenti sui sospetti relativi all’ex marito. Miriana ha spiegato che il lavoro notturno di Pacifico Settembre — noto anche come Pago — e il suo impegno come musicista lasciavano spesso lei in solitudine, aumentando i dubbi e le incertezze. Rispondendo alle domande, ha ammesso di non poter affermare con assoluta certezza ogni dettaglio sui tradimenti e di non volersi avventurare in accuse definitive senza confrontarsi direttamente con l’altro interessato.

Bellezza e relazioni: un ostacolo inatteso

Un punto centrale emerso dall’intervista è il rapporto tra aspetto fisico e qualità affettive: Miriana ha definito la sua bellezza come, paradossalmente, un ostacolo. Secondo il suo ragionamento, l’essere ritenuta molto attraente avrebbe indirizzato gli uomini verso relazioni superficiali, ferme all’apparenza e incapaci di scavare oltre la superficie. Questo tema solleva questioni più ampie su come la società interpreta l’immagine femminile e su come la percezione estetica possa influire sulla profondità dei legami emotivi.

Le implicazioni emotive delle parole

Parlare di superficialità non è soltanto una critica verso gli altri, ma anche una riflessione personale sul senso di vuoto lasciato da rapporti che non hanno saputo offrire stabilità e fiducia. Miriana ha espresso amarezza per sentirsi tradita «molte volte», un’esperienza che lascia tracce e modifica il modo di approcciarsi all’intimità. Le sue osservazioni invitano a considerare quanto la fiducia e la fedeltà siano componenti essenziali per sentirsi pienamente amati, soprattutto quando la vita pubblica complica il privato.

Il capitolo con Pago: una sintesi dei fatti

La storia con Pago resta un elemento importante del racconto personale di Miriana. I due si sono sposati nel 2003 e si sono separati nel 2006, per poi darsi una seconda possibilità a distanza di due anni. Nel 2009 è nato il figlio Nicola, seguito da altri periodi di avvicinamento e allontanamento che hanno portato alla conclusione definitiva della relazione nel 2013. Dopo la separazione, il cantante ha intrapreso una nuova relazione con la ex tronista Serena Enardu, con cui forma oggi una coppia nota al pubblico.

Tra dubbi e risposte mancanti

Sulle ipotesi di tradimento Miriana è stata chiara nel delineare i propri sospetti, ma prudente nel trasformarli in certezze: ha suggerito che alcune circostanze avrebbero potuto favorire comportamenti infedeli, ma ha anche invitato a rivolgere le domande all’interessato per ottenere risposte definitive. Questa posizione mescola dolore, prudenza e volontà di non strumentalizzare il racconto privato, lasciando però aperto il confronto pubblico sulle dinamiche che hanno segnato la sua vita affettiva.