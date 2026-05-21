Seconda lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci: la Rai avrebbe richiesto maggiore equilibrio e pluralismo nei servizi di Report.

Nuove tensioni interne in Rai attorno alla trasmissione Report e al suo conduttore Sigfrido Ranucci. La Direzione Approfondimento avrebbe inviato una seconda lettera di richiamo di carattere editoriale, chiedendo un’impostazione più equilibrata dei servizi e una maggiore attenzione al pluralismo, riaccendendo il dibattito sull’autonomia delle inchieste del servizio pubblico.

Le inchieste del 17 maggio di Report e la tensione sul pluralismo

Stando alle indiscrezioni di Fanpage, al centro delle nuove contestazioni ci sarebbe soprattutto la puntata di Report andata in onda il 17 maggio su Rai 3, articolata su tre inchieste considerate particolarmente sensibili. Il primo servizio, “In nome del padre”, ha ricostruito attraverso testimonianze inedite il ruolo attribuito a Ignazio La Russa nelle vicende legate ai suoi figli, dal percorso politico di Lorenzo Kocis fino alle questioni giudiziarie di Leonardo Apache.

Il secondo, “Il braccio destro”, ha analizzato la rete digitale vicina a Fratelli d’Italia, mentre il terzo, “Giustizia cieca”, ha approfondito le vulnerabilità informatiche del Ministero della Giustizia e il sistema software Ecm.

Secondo le ricostruzioni di Fanpage, la direzione Rai avrebbe contestato non tanto i singoli temi quanto il taglio complessivo dei servizi, ritenuto troppo orientato verso una “chiave interpretativa” unica.

Da qui la richiesta di un approccio più “a 360 gradi” e maggiormente improntato al pluralismo. Le lettere, tuttavia, verrebbero inquadrate dall’azienda come strumenti di governance editoriale e non come atti di censura, poiché le trasmissioni sono andate regolarmente in onda.

Sigfrido Ranucci, seconda lettera di richiamo dalla Rai: contestato il taglio delle inchieste

Si intensifica il confronto tra la Rai e il giornalista Sigfrido Ranucci, dopo l’invio di una seconda lettera di richiamo da parte della Direzione Approfondimento. Secondo quanto riportato da fonti interne e rilanciato da Fanpage, il documento avrebbe ribadito una linea editoriale precisa: “meno reportage a tesi, più pluralismo”. L’espressione, già circolata in precedenti comunicazioni, indica la richiesta di un’impostazione ritenuta più equilibrata nella costruzione delle inchieste, con un invito a evitare letture considerate troppo univoche dei fatti.

In questo clima, Ranucci mantiene una posizione ferma, già espressa dopo il primo richiamo, difendendo il valore dell’inchiesta e la sua indipendenza professionale. Con la stagione televisiva ormai vicina alla conclusione e il contesto politico sempre più sensibile, il caso Report continua a inserirsi in un quadro più ampio che riguarda il ruolo del servizio pubblico e il suo posizionamento nel dibattito pubblico.