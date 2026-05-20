Inaspettato scambio di commenti sui social tra Belen Rodriguez ed Emma Marrone, entrambe ex di Stefano De Martino. Ecco i dettagli.

Belen Rodriguez ed Emma Marrone: di mezzo De Martino

Per anni Belen Rodriguez ed Emma Marrone sono state etichettate come “nemiche.” Come ricorderete, la cantante era fidanzata con Stefano De Martino il quale, dopo la rottura con la cantante, ha avuto una lunga relazione con la showgirl argentina, che ha anche sposato e dalla quale ha avuto un figlio, Santiago.

A oggi, sia Belen che Emma hanno un buon rapporto con il conduttore napoletano ma tutti pensavano che tra le due donne invece i rapporti fossero tutt’altro che idilliaci e invece… ecco che Belen fa qualcosa di inaspettato!

Belen Rodriguez e il gesto social verso Emma Marrone: nessuno se lo aspettava!

Scambio di commenti su Instagram davvero inaspettato tra Belen Rodriguez ed Emma Marrone, entrambe ex di Stefano De Martino.

La showgirl argentina ha commentato le foto della cantante, prossima al nuovo tour: “Bellissima, posso dire? Sempre più bella!“. Emma ha risposto con “Bellissima tu“, più un cuore rosso. Insomma, a quanto pare il passato e passato e i rapporti sembrano essere sereni, non solo tra loro due ma anche con De Martino.