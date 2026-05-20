Chi è Giovanni Galizia, il volto noto del calendario romano

Da immagine virale a identità rivelata: il racconto di Giovanni Galizia, il 39enne siciliano che non è mai stato sacerdote e lavora come assistente di volo

Per oltre due decenni una fotografia ha viaggiato tra bancarelle e edicole, imponendosi come simbolo di una curiosa forma di celebrità: il cosiddetto calendario dei preti belli, noto anche come calendario romano. Dietro quell’immagine, tuttavia, non c’era la storia che molti immaginavano. Oggi sappiamo che il volto in copertina appartiene a Giovanni Galizia, un uomo che non ha mai indossato l’abito sacerdotale come vocazione né ha legami diretti con Roma.

La sua vicenda racconta quanto possa essere semplice trasformare un ritratto in un’icona popolare senza che il soggetto l’abbia voluto.

Il protagonista ha scelto di raccontare la sua versione in interviste pubbliche, spiegando che lo scatto risale a 23 anni fa e che la notorietà non gli ha portato benefici economici.

Oltre alla risonanza mediatica recente, buona parte delle informazioni sulla sua identità erano già emerse nel 2026 grazie alle ricerche di giornalisti interessati al mistero del calendario. Nel corso delle rivelazioni compaiono elementi che sfatano molte supposizioni: il luogo reale del servizio, il lavoro attuale e le reazioni pubbliche, positive e negative, a un’immagine che è diventata più famosa del suo soggetto.

Come è nato lo scatto e perché ha fatto scandalo

La storia ha avuto origine quando, all’età di 17 anni, Giovanni Galizia posò per un fotografo impegnato in un progetto che ritraeva figure rappresentative di diverse città italiane. Il professionista aveva pensato di associare a Roma l’immagine dei sacerdoti; per il servizio usò talare e accessori per creare l’estetica ricercata. Il giovane accettò per curiosità e gioco, senza immaginare che la foto sarebbe finita su un calendario distribuito capillarmente. Quel set non era in realtà nella capitale: il ritratto fu scattato davanti alla chiesa barocca del Gesù di Casa Professa a Palermo, elemento che ribalta l’idea comune secondo cui si tratterebbe di un sacerdote romano.

Il contesto fotografico

Secondo il racconto di Galizia, il progetto del fotografo prevedeva collegamenti simbolici tra la città e i suoi personaggi: per esempio i gondolieri per Venezia e i sacerdoti per Roma. In questo quadro la scelta del look era più estetica che storica. La vicenda mostra come un’immagine possa diventare un simbolo fuori dal suo contesto originale: il soggetto viene reinterpretato dal pubblico e dai media, spesso senza verificare le fonti. Per Galizia, la foto rimase un episodio giovanile che, con il tempo, prese una vita propria.

La vita dopo la popolarità: lavoro, sentimenti e scelte

Oggi Giovanni Galizia ha 39 anni e lavora come assistente di volo: si è formato e ora coordina e allena gli equipaggi per una compagnia aerea spagnola. Pur essendo il volto di un calendario di grande diffusione, Galizia non ha mai coltivato una carriera nel mondo della moda o dello spettacolo. Ha firmato una liberatoria al momento dello scatto, un dettaglio che ha reso complicato qualsiasi tentativo di rivendicare diritti economici sulle vendite del calendario. Di fronte alle richieste di guadagno, lui ha sempre risposto che il rapporto con il fotografo era d’amicizia e che non ha mai vissuto la vicenda come un’occasione professionale.

Rapporto con l’immagine e vita privata

Nonostante la visibilità, Galizia ha uno stile di vita lontano dai riflettori: ha dichiarato di essere fidanzato e di non avere figli. Non possiede nemmeno una copia del calendario in casa, elemento che sottolinea come per lui quello scatto sia rimasto negli anni un aneddoto più che una professione. In diverse interviste, tra cui quella concessa a La Repubblica e alla trasmissione La Volta Buona condotta da Caterina Balivo, ha spiegato che la notorietà non ha cambiato la sua quotidianità, anche se talvolta riceve commenti ironici o incomprensioni sul posto di lavoro.

Fraintendimenti, fake news e tutela dell’immagine

La larga circolazione della fotografia ha generato anche episodi spiacevoli: pezzi online hanno attribuito al soggetto vicende false e sensazionalistiche, utilizzando il ritratto di Galizia per storie di presunte conversioni, dipendenze o comportamenti illeciti. Un esempio riportato dall’interessato è stato un titolo di blog con frasi del tipo “mi drogavo, bestemmiavo e spacciavo, ma ora sono un prete”, che usava la sua immagine senza alcuna attinenza alla realtà. Tali episodi evidenziano la fragilità del diritto all’immagine quando una foto viene scissa dal contesto originale e riassemblata in narrazioni fuorvianti.

La vicenda di Giovanni Galizia è un promemoria sulla distanza che può esistere tra una fotografia e la vita reale del suo soggetto: un volto riprodotto migliaia di volte non equivale alla storia personale, né alle scelte professionali o affettive di chi posa. Tra ironia, incomprensioni e ricerche giornalistiche, il messaggio resta chiaro: dietro ogni immagine ci sono persone concrete con diritti, rapporti e contesti che meritano di essere raccontati con accuratezza.