Nel Lodigiano una donna di 54 anni è stata accoltellata in strada dopo aver accostato la propria auto lungo la provinciale tra Castiglione e Camairago. L’aggressione è avvenuta nella serata di martedì 19 maggio e la vittima è stata soccorsa in condizioni gravissime, prima del trasferimento d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia. Sull’episodio, ancora avvolto nel mistero, indagano i carabinieri che stanno cercando l’aggressore fuggito subito dopo l’attacco.

Aggressione nel Lodigiano: donna di 54 anni accoltellata in strada

Nel territorio di Castelgerundo, nella serata di martedì 19 maggio, una donna di 54 anni è rimasta vittima di una violenta aggressione. Come riportato da Milano Today, l’episodio si è verificato poco prima delle 19 lungo la strada provinciale 27, tra Castiglione e Camairago, mentre la vittima – una biologa residente nella provincia di Cremona e diretta verso Pizzighettone – stava viaggiando in auto.

Secondo le ricostruzioni, avrebbe accostato e poi lasciato il veicolo per un motivo ancora da chiarire, forse per prestare aiuto a un uomo con un cane in apparente difficoltà. In quel momento è stata colpita più volte con un coltello all’addome.

L’allarme è stato lanciato da un automobilista di passaggio che ha notato la donna a terra e ha immediatamente richiesto i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti 118 con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, che hanno trasportato la 54enne in condizioni estremamente critiche agli Spedali Civili di Brescia. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e sono in corso ricerche dell’aggressore.

Donna scende dall’auto e viene accoltellata nel Lodigiano: gravissima. È caccia all’uomo

Stando alle prime indiscrezioni sull’accaduto, dopo l’accoltellamento, l’uomo sarebbe fuggito nelle campagne circostanti, abbandonando anche la lama a breve distanza dal luogo del fatto. Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio l’area del Lodigiano per rintracciare il responsabile, mentre gli investigatori non escludono diverse piste. Tra queste, l’ipotesi che la donna si sia fermata per soccorrere un individuo in difficoltà con un cane, oppure che sia stata attirata con una richiesta d’aiuto e successivamente aggredita. Un’altra ricostruzione parla anche di una possibile richiesta di denaro, degenerata in violenza.

Secondo alcuni elementi emersi, l’aggressione potrebbe essere stata improvvisa e senza un legame pregresso tra vittima e aggressore, anche se la dinamica resta ancora incerta. Le indagini proseguono in una vera e propria caccia all’uomo, con l’obiettivo di chiarire ogni dettaglio dell’episodio avvenuto lungo la provinciale nel territorio di Lodi.