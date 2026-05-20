Il Governo sta cercando nuove risorse per poter affrontare al meglio il caro energia, per questo venerdì 22 maggio dovrebbe esserci un nuovo cdm con sul tavolo una probabile proroga del taglio delle accise.

Caro carburante: nuova proroga per il taglio delle accise, venerdì il cdm

Venerdì 22 maggio 2026 è la data in cui dovrebbe riunirsi il Consiglio dei Ministri: sul tavolo una probabile proroga del taglio delle accise, che scade proprio venerdì.

La misura in vigore attualmente, ricordiamo, prevede uno sconto di 24,4 centesimi al litro sul diesel e di 6,1 centesimi sulla benzina. Il Governo sta però cercando nuove risorse per poter appunto fronteggiare al meglio questo caso energia, iniziato con lo scoppio della guerra in Iran e la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz.

Quindi, al fine di evitare nuovi aumenti ai distributore, l’esecutivo è al lavoro per trovare coperture alternative.

Caro carburante, nuova proroga del taglio delle accise: parla Matteo Salvini

Sull’argomento, a Rtl 102.5, è intervenuto il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini: “Venerdì dovremmo prorogare sicuramente, ma per molti autotrasportatori questi tagli sono irrilevanti.

Venerdì c’è una riunione con le sigle degli autotrasportatori per ravvivare il credito d’imposta e trovare centinaia di migliaia di euro per coprire bilanci altrimenti in perdita. Gli autotrasportatori hanno convocato uno sciopero e hanno ragione, dobbiamo poterli aiutare.”