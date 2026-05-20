Sono stati riportati i superficie anche i corpi di Giorgia Sommecal e di Muriel Oddenino.

Gli esperti sub finlandesi hanno recuperato gli ultimi due corpi dei sub morti durante un’immersione alle Maldive: si tratta di Giorgia Sommecal e di Muriel Oddenino. Lo ha confermato la Farnesina.

Italiani morti alle Maldive: recuperati gli ultimi due corpi

E’ arrivata la conferma dalla Farnesina. I sub esperti finlandesi hanno riportato in superficie gli ultimi due corpi rimasti intrappolati nella terza camera della grotta, detta la “Grotta degli Squali”.

Si tratta dei corpi di Giorgia Sommecal, figlia della Montefalcone, e di Muriel Oddenino. Ad affiancare le operazioni di recupero i colleghi maldiviani.

Italiani morti alle Maldive: i dispositivi dei sub potranno chiarire cosa è accaduto

Sono stati recuperati i corpi di tutti e cinque i sub italiani morti durante un’immersione alle Maldive. Ora resta da chiarire cosa sia accaduto.

Fondamentali a tale scopo tutti i dispositivi subacquei che i cinque sub avevano con sé durante l’immersione, con la Procura di Roma che ha già aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto l’autopsia sulle salme. Nelle ultime ore si è ipotizzato che i sub possano essere stati risucchiati dalla corrente nelle grotta, il cosiddetto effetto Venturi.

Per il momento si tratta solo di ipotesi, sicuramente se ne saprà di più quando verranno analizzati i dispositivi.