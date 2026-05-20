Arresto a Catania per corruzione di minorenne e violenza sessuale aggravata

Un uomo di 46 anni e una donna romena di 30 sono stati arrestati su disposizione del giudice: la vittima è stata allontanata e affidata a una struttura protetta

La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura di Catania, nei confronti di una coppia di conviventi implicata in reati gravi ai danni di una minorenne. I due indagati, un uomo di 46 anni e una donna di nazionalità romena di 30, sono stati raggiunti dall’ordine di arresto dopo le attività investigative svolte dalle forze dell’ordine.

In questa fase l’autorità giudiziaria ha qualificato le condotte contestate come particolarmente odiose e ha ritenuto necessaria la misura cautelare per garantire il proseguimento delle indagini e la tutela della vittima.

Le ipotesi di reato avanzate dalla Procura comprendono, tra gli altri