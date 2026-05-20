Pupo, con un commovente post su Instagram, ha dato il triste annuncio della morte dell’amata mamma Irene, malata da tempo di Alzheimer. Solo due giorni fa l’artista aveva annullato il concerto in programma a Napoli, proprio per stare accanto alla madre.

Pupo, l’annullamento del concerto a Napoli

Lunedì, con un post sui social, Pupo ha annunciato l’annullamento del concerto al Teatro Acacia di Napoli, che era in programma ieri sera, 19 maggio, a causa di gravi problemi personali.

Il concerto sarà recuperato il 14 ottobre 2026. Questo il post dell’artista: “Ve lo dico con la chiarezza e la sincerità che da sempre contraddistinguono ogni mia scelta: non sono nelle condizioni psicologiche di poterlo fare. La mia mamma sta per andarsene e io devo assolutamente starle accanto. Sono certo che capirete e che non sarete arrabbiati con me.”

Pupo, è morta la mamma Irene: tutto il dolore del cantante

Poco fa la notizia che la mamma di Pupo, Irene, di 93 anni, è morta. Era malata di Alzheimer da tempo, a darne il triste annuncio lo stesso cantante con un commovente post su Instagram: “per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volta in cielo.

Ma non da sola, accompagnata da una parte di me.”