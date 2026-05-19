Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, crisi tra i due di mezzo il figlio e la s...

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, crisi tra i due di mezzo il figlio e la s...

Amore e pace ritrovati per la coppia Salemi-Pretelli che hanno superato le difficoltà legate all'ingresso in famiglia del loro primogenito Kian.

Il mondo dei VIP ed in particolare delle coppie nate sotto i riflettori della fama senza un approccio normale è sempre scosso da qualsiasi cambiamento e spesso i racconti online senza basi concrete di vicinanza rispetto alle dinamiche familiari tendono sempre ad esagerare quanto accade e per il pubblico si teme sempre il peggio.

Salemi-Pretelli, la crisi non era solo rumor

Giulia Salemi

e Pierpaolo Pretelli sono una delle coppie più chiaccherate del web, i due tendono a condividere con i loro fans quasi ogni momento della loro vita privata, rendendo partecipi i seguaci di attimi di quotidianità.

Si tratta di un comportamento usuale per chi vive di social e fa della comunicazione il proprio lavoro, in fondo due personalità famose cercano la luce dei riflettori anche al di fuori degli studi televisivi, quando la camera è fatta molto spesso dallo schermo di un telefonino.

Nell’ultimo periodo era emerso un qualcosa che facesse temere per una crisi tra i due, la distanza nelle pubblicazioni, il fatto che non fossero vicini nelle foto, da quel momento sono circolate notizie spesso non verificate, ecco che quindi è stato reso necessario fare un dietrofront.

Il figlio in arrivo gli ha messi in allarme

Secondo il giornalista Roberto Alessi, tra l’altro fra i primi a parlare di una crisi della coppia questa crisi in realtà non ci sarebbe stata, contrariamente a quanto paventato inzialmente.

Infatti nel secondo paragrafo del post che parlava della presunta crisi, il giornalista si augurava di essere prontamente smentito dai diretti interessati e che realmente non vi era una crisi in atto in quanto non ne avevano parlato direttamente.

Alessi ha infatti ammesso di recente di averli incontrati e che la coppia è di nuovo affiatata ed innamorata, vi è stata solo una ricalibrazione del rapporto, complice l’arrivo del figlio Kian che ha compiuto da poco un anno.

Allarme crisi rientrato, ora i neo-genitori sono totalmente focalizzati sulla nuova vita che ha chiesto un normale periodo di adattamento, come riportato da CaffeinaMagazine.it. Cresce quindi la curiosità dei fan di vedere nuovi contenuti social della neonata famiglia Salemi-Pretelli.