Elodie e Franceska Nuredini hanno deciso di ufficializzare la loro storia d'amore con un bacio in Giappone.

Elodie è in vacanza in Giappone, e proprio da questo luogo ha deciso di ufficializzare l’amore con Franceska Nuredini, con un bacio condiviso sui social network.

Elodie e Franceska Nuredini ufficializzano la storia d’amore

Se ne è parlato per molto tempo, ma ora la notizia è diventata ufficiale. Elodie e Franceska Nuredini stanno insieme e hanno deciso di ufficializzare la loro relazione, rendendola pubblica sui social network.

Le due si trovano in Giappone e proprio in questo luogo hanno mostrato ai fan lo scatto di un bellissimo bacio.

La ballerina è al fianco della cantante da diversi mesi. E ora si stanno godendo questa rilassante e divertente vacanza. Il loro legame sta diventando così forte che hanno deciso di lasciarsi andare, condividendo un immagine di questo amore con i follower.

La vacanza in Giappone di Elodie e Franceska Nuredini

Gli scatti condivisi dalla cantante fanno sognare. Elodie sta raccontando la sua quotidianità con Francesca tramite bellissime immagini, mostrando la loro grande complicità. Il Giappone offre panorami a effetto per ogni scatto e le due donne si sono sentite pronte di mostrarsi anche in atteggiamenti più vicini e complici.

Lo scatto del bacio, pubblicato da Elodie, è arrivato dopo settimane in cui il loro rapporto era stato particolarmente chiacchierato. Questa volta non si tratta di scatti rubati e fatti circolare online, ma di uno scatto scelto proprio dalla cantante, per ufficializzare questa storia e viverla alla luce del sole.