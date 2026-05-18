Il verdetto della giuria californiana, per la battaglia tra giganti della Silicon Valley, è ufficialmente arrivato. Elon Musk è stato sconfitto. Ha perso la causa contro Sam Altman.

Elon Musk perde la causa contro Sam Altman: la sconfitta

Elon Musk è uscito sconfitto dalla sua battaglia contro Sam Altman. Una giuria della California ha respinto le accuse di Musk contro il suo rivale e contro OpenAI, per motivi procedurali, ovvero che sono state presentate dopo la scadenza dei termini di prescrizione.

Questo verdetto mette fine a un caso che aveva tenuto il mondo tech con il fiato sospeso, mettendo una contro l’altra due figure molto significative per quanto riguarda l’intelligenza artificiale.

Per la startup di Sam Altman questa vittoria rappresenta un nuovo punto di partenza, senza il peso di Elon Musk. Per quest’ultimo e la sua xAI, che recentemente si è unita.

con SpaceX, il verdetto è decisamente negativo, anche se il miliardario sul rivendicare di essere stato sconfitto solo per le procedure. Al centro del contenzioso le accuse di Musk contro Altman, che lo avrebbe manipolato per contribuire economicamente al lancio di OpenAI, intelligenza artificiale a beneficio dell’umanità, promessa che si sarebbe rivelata falsa con Altman che avrebbe trasformato la startup in un’impresa a scopo di lucro.

L’accusa di Elon Musk contro Sam Altman

Elon Musk ha dichiarato di essere stato “uno sciocco” ad aver contribuito con 38 milioni. Lo ha dichiarato durante il processo, chiedendo danni per 180 miliardi e la rimozione di Altman e di Greg Brockman dai loro ruoli. “Hanno rubato da un’associazione di beneficenza” è stato l’attacco di Elon Musk. I legali di Alman hanno respinto subito le accuse, sostenendo che Musk era a conoscenza della creazione di una società a scopo di lucro.

Musk ha definito la causa come una sua lotta per l’anima dell’intelligenza artificiale, definendola “la maggiore minaccia esistenziale che ci troviamo ad affrontare“. “Quando si ha un figlio molto intelligente e cresce, non puoi più controllarlo ma puoi cercare di instillargli i valori giusti. Onestà, integrità e attenzione all’umanità” ha spiegato Elon Musk, aggiungendo che l’IA arriverà a essere intelligente quanto un essere umano già dal prossimo anno.