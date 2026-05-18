Sono stati trovati i corpi dei quattro sub italiani dispersi alle Maldive. A confermare la notizia la Farnesina, ne rimane però complesso il recupero. Tutti gli aggiornamenti.

Maldive, trovati i corpi dei quattro italiani dispersi: la conferma della Farnesina

Si trovano nel terzo segmento della grotta, a 60 metri di profondità, i corpi di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommecal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri.

I quattro sub, assieme alla guida Gianluca Benedetti, il cui corpo era già stato recuperato, sono morti giovedì scorso durante un’immersione. A dare la notizia dell’individuazione dei corpi le Forze Maldiviane, notizia poi confermata dalla Farnesina.

Maldive, trovati i corpi dei quattro italiani dispersi: complesse le operazioni di recupero

I corpi dei quattro sub dispersi alle Maldive sono stati trovati a 60 metri di profondità, nel terzo segmento della grotta.

Ricordiamo che ieri era arrivato sul posto un team finlandese che, come fa sapere Dan Europe, ha completato con successo la prima parte dell’operazione (ovvero l’individuazione dei corpi). L’immersione di questa mattina è iniziata intorno alle ore 8.30, ed è durata circa tre ore. Il recuperò però rimane complesso, lo stesso ambasciatore italiano alle Maldive fa sapere che non si sa al momento quanto avverrà.