L'attrice si è raccontata in una lunga intervista a Vanity Fair, tra carriera e vita privata.

Al Riviera International Film Festival, Maria Grazia Cucinotta ha concesso una lunga intervista a Vanity Fair, nella quale si è raccontata senza filtri, rivelando anche di essere andata in menopausa precocemente.

Maria Grazia Cucinotta: “Le donne vengono ancora trattate come prede”

In una lunga intervista a Vanity Fair al Riviera International Film Festival, Maria Grazia Cucinotta si è raccontata senza filtri.

L’attrice ha parlato non solo della sua carriera ma anche della sua vita privata, raccontando ad esempio quanto, a Parigi riuscì a sfuggire a un tentativo di stupro. Parlando di ciò la Cucinotta ha posto l’attenzione sul tema della violenza contro le donne e sul bullismo: “Le donne vengono ancora trattate come prede. Non esiste libertà finché si vive nella paura.

Nasciamo sentendoci delle prede e spesso viviamo tutta la vita così.” E sulla fragilità femminile: “Per anni ho aspettato che fossero gli altri a dirmi chi ero. Poi ho imparato ad amarmi. Sono felice di invecchiare. L’età è esperienza, memoria, vita vissuta.”

“E’ successo a 32 anni….”: La confessione di Maria Grazia Cucinotta

Tra le tante cose, a Vanity Fair Maria Grazia Cucinotta ha anche raccontato della sua menopausa precoce.

L’attrice aveva infatti solamente 32 anni: “Sono andata in menopausa molto presto, a 32 anni, dopo la nascita di mia figlia, e all’inizio quasi non me ne sono accorta. Poi, dopo tutte le cure ormonali che avevo affrontato nel tentativo di avere il secondo figlio, a un certo punto ho deciso di fermarmi e di vivere questa fase così com’era. Ho imparato soprattutto a regolarmi con l’alimentazione: per esempio, se non ceni la sera eviti le vampate notturne.”