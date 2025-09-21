“Da quel momento è iniziato un incubo senza fine”. Sono le parole pronunciate da Maria Grazia Cucinotta nel corso di un’intervista intima rilasciata a Verissimo, per descrivere le difficoltà di un periodo estremamente complesso sul piano delle emozioni e dei legami. L’attrice ha, con questa dichiarazione, fatto riferimento alla malattia contro la quale la sorella sta combattendo da tre anni, ovvero da quando venne diagnosticata dai medici.

E ha fatto a tal proposito una toccante confessione.

Maria Grazia Cucinotta sulla malattia della sorella: la confessione toccante

Confidandosi con Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, Maria Grazia Cucinotta ha voluto parlare della sua famiglia ed in particolare della sorella, descrivendo la battaglia nella quale è impegnata con tutte le sue forze. “La mia preoccupazione più grande”, ha rivelato l’attrice in merito alla malattia: “L’ha scoperta tre anni fa e da quel momento è iniziato un incubo senza fine”.

Aggiungendo però parole cariche di speranza per il futuro: “Però è qui, ce l’ha fatta ed è diventata nonna da poco di Mattia e questo è stato il dono più grande che ci ha dato la vita. Vederla così è stata una scommessa ma noi non ci siamo mai arresi, neanche quando tutti la davano per spacciata. L’amore guarisce, almeno questo è quello che io credo. Bisogna crederci e non arrendersi, e a volte le malattie si vincono. Noi siamo state lì a pregare con sua figlia e a mandarle l’amore. A nostra mamma abbiamo nascosto la verità, ha 96 anni e non volevamo farla preoccupare. Alla fine qualcosa aveva capito, il sesto senso delle mamme è troppo grande”.

Maria Grazia Cucinotta, la verità sulla malattia della sorella

La stessa Cucinotta aveva rivelato sui social il momento in cui alla sorella era stato diagnosticato un tumore alla testa. Era accaduto dopo un problema al cuore e diversi svenimenti, nel 2023: al pronto soccorso erano stati effettuati vari accertamenti e a Liliana era stato comunicato che aveva un tumore che richiedeva un intervento urgente. L’operazione è stata eseguita il 23 agosto al Policlinico di Messina. Se ne è occupato il professor Filippo Flavio Angileri, neurochirurgo e ricercatore: da quel momento è iniziato un lungo percorso di riabilitazione che prosegue tutt’ora.