A “Verissimo“, ospite di Silvia Toffanin, il figlio segreto di Pippo Baudo, Alex, che ha parlato con amore del conduttore recentemente scomparso.

Pippo Baudo, il figlio segreto a Verissimo: “Ecco quando l’ho scoperto”

Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, il figlio di Pippo Baudo, Alex, ha parlato del padre, morto lo scorso 16 agosto a 89 anni.

Alex ha saputo solo in età adulta si essere figlio del noto conduttore, ecco le sue parole: “ho scoperto di essere figlio di Pippo Baudo a trent’anni. Sono cresciuto con mia madre (Mirella Adinolfi) e Tullio, quando si è ammalato è stato lui a decidere di farmi sapere la verità. A dirmelo poi sono stati i miei fratelli. Non ero completamente sorpreso, Pippo frequentava la nostra casa, a tavola aveva il suo posto assegnato. L’ultima volta che l’ho visto avevo 12 anni e con mia madre stavamo per trasferirci in Australia, poi l’ho rivisto a trent’anni quando ho scoperto che era mio padre. Il ricordo che ho di lui è quello di una persona buona, quasi come un comico. Lo ringrazio di tutto, come prima cosa della vita.”

Pippi Baudo, parla il figlio segreto Alex: “Mio padre deve riposare in pace”

Come detto Alex, il figlio di Pippo Baudo, è stato ospite a “Verissimo” da Silvia Toffanin. Alex ha raccontato di quando ha scoperto che il noto conduttore era suo padre e, sul loro primo incontro: “fu emozionante, mi mise subito a mio agio. Ai tempi Pippo era sposato con Katia Ricciarelli, con la quale oggi ho un rapporto sincero e affettuoso. Mi è molto simpatica, è una signora con molta ironia.” Infine, Alex ha parlato del clamore mediatico sull’eredità: “Basta pettegolezzi sui giornali, mio padre deve riposare in pace.”