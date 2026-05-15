Un grave incidente ha sconvolto la Sicilia, dove è morta una giovane coppia di sposi durante il viaggio di nozze. La tragedia si è consumata lungo una strada dell’Agrigentino, trasformando una luna di miele in un drammatico epilogo segnato dalla perdita improvvisa dei due giovani.

Giovane coppia di sposi muore durate il viaggio di nozze

Un viaggio d’amore iniziato come un sogno si è trasformato in una tragedia per una giovane coppia statunitense. Come riportato da Il Mattino, Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger, entrambi di 25 anni, sono deceduti nel pomeriggio di giovedì in un grave incidente stradale avvenuto nei pressi di Sciacca, in provincia di Agrigento.

I due, sposati da poco, si trovavano in Italia per la loro luna di miele, iniziata con le tappe di Venezia e Palermo e proseguita lungo la Sicilia occidentale a bordo di uno scooter a noleggio.

Lo schianto è avvenuto lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, al chilometro 128,520, in un tratto compreso tra Sciacca e Ribera.

Per ragioni ancora in fase di accertamento, il ciclomotore su cui viaggiavano i due giovani si è scontrato frontalmente con un’automobile. L’impatto è stato violentissimo: i due sposi sono morti sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate, mentre il veicolo coinvolto ha perso il controllo ribaltandosi e finendo fuori dalla carreggiata.

Giovane coppia di sposi muore durate il viaggio di nozze: drammatico incidente stradale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nel successivo ripristino della viabilità lungo la statale. I due occupanti dell’auto sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale: le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non risultano gravi.

La tragedia riporta l’attenzione sulle criticità della strada statale 115, considerata da tempo una delle arterie più pericolose della Sicilia sud-occidentale. Si tratta di un’infrastruttura realizzata negli anni Sessanta, oggi attraversata da un traffico intenso e misto che comprende auto, mezzi pesanti, autobus turistici e motocicli.