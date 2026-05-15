L’Ucraina può vincere la guerra con la Russia. E può e deve farlo tornando ai confini del 1991. Oggi ripartiamo da qui, dalla convinzione espressa con forza dal generale Ben Hodges, ex capo delle forze armate statunitensi in Europa, che ha parlato durante una diretta dell’Adnkronos dalla Lennart Meri Conference a Tallinn.
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