Ambiente: Mecchia (Chiesi Italia), ‘cinema strumento per coinvolgere le nuove generazioni’

“Come Chiesi, azienda Benefit Corporation certificata B Corp, stiamo perseguendo l'obiettivo entro il 2035 di raggiungere la neutralità carbonica. Quello presentato oggi è un progetto toccante ed emozionante, che ha messo a sistema i valori di Chiesi con le idee, la formazione, i progetti format...

“Come Chiesi, azienda Benefit Corporation certificata B Corp, stiamo perseguendo l’obiettivo entro il 2035 di raggiungere la neutralità carbonica. Quello presentato oggi è un progetto toccante ed emozionante, che ha messo a sistema i valori di Chiesi con le idee, la formazione, i progetti formativi del Ministero dell’Istruzione, utilizzando un linguaggio unico: quello cinematografico.

Stare in sala e vedere la passione di questi ragazzi, la bravura degli insegnanti e dei formatori non finirà mai di pagarci per aver sostenuto Ciak, si crea”. A dirlo Stefano Mecchia, Direttore Comunicazioni e Relazioni Istituzionali Chiesi Italia, a margine dell’incontro finale del progetto “Ciak si crea – Trame di periferia”, organizzato all’Auditorium della Scuola Regina Mundi di Corvetto a Milano, giunto alla sua seconda edizione.

Si tratta di un’iniziativa nazionale di sensibilizzazione sui temi della salute respiratoria e dell’ambiente, promossa dall’associazione 3 Elle Ets, fondata dall’attrice Sarah Maestri e sostenuta da Chiesi Italia. Il progetto è realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da Mic – Ministero della cultura e Mim – Ministero dell’istruzione e del merito.

https://www.youtube.com/watch?v=7AtW9axwLa8