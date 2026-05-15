Oasi della biodiversità a Pavia: la tecnologia fa rinascere la natura

Milano, 15 mag. (askanews) – A Pavia nasce l’Oasi della Biodiversità, un luogo in cui la tecnologia ha fatto rinascere la natura.Il nuovo progetto di rigenerazione del territorio è di 3Bee, nature tech company e XNatura (la sua divisione di AI & IoT Nature Intelligence), realizzato insieme a Fondazione LGH. Virginia Castellucci.”Insieme abbiamo restituito vita a un’area mettendo a dimora 4.063 piante di 17 specie autoctone nettarifere, ciliegio, nocciolo, salice, bianco, acero campestre e selezionate per nutrire gli impollinatori lungo tutto l’arco dell’anno.

Ma non ci siamo solo fermati alla messa a dimora – ha spiegato -abbiamo installato 10 sensori spectrum per gli impollinatori selvatici, 10 sensori BIRD per la vi fauna e 14 fototrappole per la fauna selvatica. I risultati parlano chiaro, l’indice di MSA, ovvero la misura internazionale dello stato di salute di un ecosistema è passato da 37,7 a 64,6″.La piattaforma tecnologica ambientale esegue un monitoraggio continuo, basato su dati oggettivi che hanno rilevato un ecosistema rifiorito: ci sono oltre 130 specie di uccelli, 18 tipologie di impollinatori e tanti animali, come caprioli, volpi, cervi e lupi.Il progetto verrà presentato al prossimo Nature & Biodiversity Summit.

L’Oasi sarà aperta al grande pubblico e visitabile in una giornata dedicata in settembre 2026 per far vivere da vicino un ecosistema che sta rinascendo. A partire proprio dal 22 maggio, nella giornata mondiale della Biodiversità, sarà pertanto possibile iscriversi alla visita aperta all’Oasi della Biodiversità di Pavia.