Farmaci: Gigliuto (Istituto Piepoli), ‘italiani vorrebbero donare il plasma ma solo 2 italiani su

“Sette italiani su dieci esprimono la volontà di donare: si tratta, in pratica, della grandissima parte della popolazione. Ma perché, al contrario, le donazioni sono così poche? Il motivo risiede nel fatto che non sappiamo molto del plasma. Solo due italiani su dieci sanno davvero cosa sia e ad...

“Sette italiani su dieci esprimono la volontà di donare: si tratta, in pratica, della grandissima parte della popolazione. Ma perché, al contrario, le donazioni sono così poche? Il motivo risiede nel fatto che non sappiamo molto del plasma. Solo due italiani su dieci sanno davvero cosa sia e addirittura la metà dei cittadini – compresi molti donatori – ignora quale sia l’effettivo impiego di questa risorsa.

È evidente, dunque, che sia necessaria una grande campagna di informazione. Al contempo, occorre certamente aiutare chi desidera donare, permettendogli di farlo in maniera agevole, vicino a casa e nei tempi che preferisce”. Lo ha detto Livio Gigliuto, presidente Istituto Piepoli, intervenuto – a Roma – alla presentazione della ricerca dell’Istituto Piepoli commissionata da Takeda Italia sulla consapevolezza degli italiani rispetto all’importanza del plasma.

https://www.youtube.com/watch?v=c5zFQPxzZKc